氣候變化兼熱錢湧入 可可豆價飈

明報記者 鄭智文

綜合報道：《金融時報》、《紐約時報》、彭博、路透社、PBS、《德國明鏡周刊》

厄爾尼諾現象病毒夾擊 產量降

西非為可可豆最大產區，佔全球供應逾七成，加納及科特迪瓦是大本營。不過，去年西非受厄爾尼諾現象籠罩，氣溫急漲，又逢季節性哈馬坦風（Harmattan wind），令當地愈發乾旱，可可豆因而歉收。此外，俄烏戰爭令化肥、殺蟲劑等成本上漲，天氣愈飄忽愈需要這些用品，形成惡性循環。

另外，可可腫芽病毒（CSSV）侵襲加納，破壞農田，加納可可委員會指出，病毒令國內喪失了50萬公頃的可可豆農田。委員會主席Joseph Boahen Aidoo補充，氣候轉變及非法採金亦令可可豆產量下降，以至危害農民生計。據報加納可可委員會要將今年可可豆產量預測削半，至約42萬噸，且已因歉收而無法取得第二期的2億美元貸款，難以支援農民耕作。科特迪瓦據報為免出口違約，要調動款項，一邊增加收入予農民，一邊補償予託運商。

現時可可豆供應顯著減少，部分需求要由存貨去填補。據國際可可組織預料，2023至24年度產季（2023年10月至2024年9月），全球可可豆供應會減少10.9%至4.45萬噸，本產季末可可豆存貨按年減少21.1%至139.5萬噸。

2023年前3年間可可豆每噸價格約在2000美元水平，走勢向來穩定，但去年受多項因素夾擊，價格開始攀升，全年漲逾五成至每噸約4300美元。今年價格升勢更猛烈，4個月間急飈1.8倍，高見每噸約1.2萬美元水平，達歷史高位，近期已回落至每噸7000至8000美元水平。據可可國際組織，可可豆期貨於4月中見高位，倫敦期貨高見每噸8813英鎊，紐約期貨見每噸10,411美元，均較去年底大漲約1.5倍。

摩通料朱古力製造商成本將轉嫁顧客

摩通料北美最大朱古力製造商之一好時，未來兩年內大概會將可可豆的通脹轉移予消費者，其對手瑪氏（Mars）及瑞士蓮（Lindt）（瑞士：LISN）都會做一樣的事，只是時間問題。該行指出，當朱古力零售價上調後，會打擊需求，今年初朱古力已失去部分市佔率，意味消費者對價格有反應。好時發布去年業績時，已預告可可豆價格會限制今年盈利增長。由去年5月至今一年間，好時美股股價逆市瀉逾兩成。

摩通農業大宗商品策略師Tracey Allen認為，當前厄爾尼諾現象轉弱，甚至轉入拉尼娜現象，海面溫度由暖入涼，如是者會改善西非降雨量，有利可可豆主要生產國，可可豆價格有望自歷史高位回落。

近期可可豆價格波動，部分原因是市場熱錢湧入，半為避險，半為賺快錢。荷蘭銀行可可豆經紀業務主管Justin Grandison表示，隨着全球金融危機初現，近期有資金流入軟性大宗商品，許多基金現在重新入場。Tracey Allen認為，早前可可豆價格呈拋物線狀上升，主要由投資者驅使，非商業的投資者目前亦持有紐約可可期貨和選擇權未平倉合約總額逾六成。

分析：對冲基金加劇市場波動

有對冲基金捕捉到這股升勢，如倫敦Aspect Capital的多元基金今年至今回報多達近兩成，主要歸功於可可豆價格升幅。接近該基金的人士透露，隨着可可豆價格攀升，該基金已分批沽貨套現，以控制風險。

農業大宗商品交易商Cargill可可豆業務前全球主管Martijn Bron估計，現時對冲基金對可可豆所有的風險敞口，應是有史以來最大。他認為，對冲基金雖非可可豆升價主因，但市場流動性低，這批基金可將市場波動推至極端水平。

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