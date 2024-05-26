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經濟

匯控花旗等要求更多員工返辦公室工作

【明報專訊】美國金融業監管局 （FINRA）將在6月恢復疫情前的工作場所監管規則，令不少銀行交易員可能不再能夠遠程工作，推出政策影響，愈來愈多華爾街大行，包括匯控（0005）、花旗集團（美：C）及巴克萊銀行（美：BCS）調整遠距工作政策，要求更多員工返回辦公室全職工作。

彭博引述匯控人力資源主管Mabel Rius指出，新政策將於6月1日起實施，將影響在紐約工作的530名員工，佔在紐約員工約一半。他強調嘗試讓員工盡可能繼續執行混合工作制，亦沒有強制執行每周5天在辦公室工作的規定。

匯控：非強制 續行混合工作制

巴克萊銀行發出備忘錄，要求全球數千名投行員工全職在辦公室工作，除非他們要出差拜訪客戶。該行認為在辦公室一起工作可以推動創新、協作和更強大的文化，不過主管可以酌情允許在需要時偶爾進行彈性工作。花旗則要求約600名之前獲彈性工作安排的美國員工，返回辦公地點工作，不過大多數員工仍能保持混合工作模式，每周至少在辦公室工作3天。

金融業監管局在新冠疫情期間，放寬對經紀商和交易員工作地址註冊更新，方便在家工作安排，不過相關安排在月底到期，自7月起家庭辦公室必須被監管機構列為「住宅監管地點」，至少每3年需進行一次遠端檢查。FINRA則發聲明指出，新規定要求金融機構員工全職返回辦公室上班的說法並不正確，而是為員工提供更大靈活度。

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