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經濟

美6月中恢復對華265項商品徵關稅

【明報專訊】美國給予429項中國進口商品關稅豁免期限，將於本月底屆滿，美國貿易代表辦公室上周五宣布，豁免期將獲延長多兩周至6月14日，而其中164項產品的豁免會再獲延長至明年5月31日，意味最快於6月14日之後，美國將恢復對265項中國進口商品徵收關稅。

範圍包括單車嬰兒用品等

是次關稅豁免到期產品，包括325項進口商品及77項新冠疫情相關醫療用品。被終止豁免徵收關稅產品範圍廣泛，包括單車、牆紙及嬰兒用品等，獲延長豁免的164項目產品包括馬達、醫療設備和兒童安全座椅等。美國指當中超過100項產品未有收到要求延長豁免期要求，亦沒有證據顯示其餘貨品不能從其他地方採購，或延長豁免有助從內地向其他地方轉移採購。

美國前總統特朗普政府於2018年和2019年運用貿易法的301條款，對中國進口商品施加關稅，因應新冠疫情所需，美國在2020年12月對來自內地部分醫療產品給予關稅豁免，之後數度延長豁免期限。拜登上台後維持關稅徵收，早前更提出擴大關稅徵收範圍，包括把電動車進囗關稅提高至100%。

另外，美國最大半導體製造設備商應用材料（美：AMAT），本月收到美國商務部工業與安全局的傳票，調查有關向中國客戶提供產品方面，要求提供更多資料，公司在去年11月亦曾收到商務部傳票。

應用材料再收傳票 涉對華出口

應用材料表示會與政府充分合作，事件存在不確定性，也無法合理估計相關的潛在損失或處罰。雖然美國對中國實施半導體設備出口限制，不過中國仍然是公司重要的市場，佔其收入約四分之一。

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