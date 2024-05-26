美股三大指數回升 納指續創收市新高

標指上周五收市升0.7%，至5304點；道指升0.01%，至39,069點。全周計，納指累積上升1.4%，連升第五周，標指升0.03%，道指則跌2.3%。上周美股上升集中於科技股，標普行業指數只有通訊和科技業上升，能源和金融業指數上周跌3%和1.72%，地產業指數更跌3.9%。

人工智能股做好

Nvidia全周累升逾15%

半導體龍頭Nvidia（美：NVDA）業績佳兼拆細股份，連續第二日上升，上周五收報1064.69美元創新高，全周累升15.13%，全周市值增逾3380億美元，進一步升至約2.62萬億美元，成為全球市值第三大股份。全球市值第二大股份蘋果（美：AAPL）亦升1.7%，至189.98美元，市值增至約2.9萬億美元，兩者市值相差約3200億美元。其他人工智能股亦做好，AMD（美：AMD）升3.7%，應用Nvidia的圖形處理器（GPU）提供伺服器系統的超微電腦（美：SMCI）升4.31%。

德銀：經濟企業盈利續增長

股市仍會走強

德銀美股主管及環球策略師Binky Chadha指出，面對美聯儲局應付通脹情况，只要經濟及企業盈利維持增長，股市仍可能持續走強。雖然早前利息續高企的憂慮引發股市下跌，他認為股市每隔兩至三個月會回落一次，幅度約3%至5%，過去兩年當債息回穩維持，股市又會再現反彈。

他又認為美股並非估值過高，市場普偏預期宏觀經濟較大機會向好，同時他認為通脹風險基本在放緩。