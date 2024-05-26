兩虛產交易平台撤港牌照申請 能否獲牌月底揭盅 業界：港成本高難吸引國際平台

明報記者 歐陽偉昉

OKX：因業務發展前景撤回

據統計網站Statista顯示，OKX在5月初的單日成交額排名為全球第八，OKX公告指出，自5月31日起，依法規停止為香港用戶提供中心化虛擬資產交易服務，自託錢包產品服務OKX Web3仍會為香港用戶提供服務。6月起客戶不能再存入資金，只能提取資產至自託管錢包或其他第三方平台帳戶，至8月31日後將無法直接從帳戶提取資產。VAEX回覆指因策略計劃改變，平台將會暫停，自5月30日起停止交易服務，8月24日起暫時關閉平台，沒提及重開時間。

證監會考慮現有牌照申請人，能否符合監管要求、發牌前有否在港有實質運作等因素，決定是否在6月後暫視為獲得發牌，若認為未能符合過渡安排相關要求，將發出不當作獲發牌的通知，平台需在3個月以內完全結束業務。本月有6個平台撤回本港牌照申請，包括全球排名第九的Gate和火幣，疑與最大平台幣安關係密切的HKVAEX在3月底撤回。有業內人士估計，有平台獲悉其合規水平未符要求，不會獲得發牌，因此撤回申請，平台或認為本港規管條件較嚴，相對其他地區吸引力較低。

5月累計6平台撤申請

目前只有兩個平台獲證監會發牌，18個正在申請，包括第三大平台Bybit和第十四大的Crypto.com。香港電腦商會前主席、WebX產業聯盟召集人許健生認為，在港營運交易平台成本較高，例如牌照費、聘請負責人員等，本港現有平台交易未有明顯增加，流動性不及海外平台，未能吸引海外客戶，加上市場未必可容納眾多牌照申請者，大型國際平台海外業務成熟，或因本地市場盈利問題而撤回申請。

業界：加強虛產代幣化應用

要推動本港市場，許健生認為，業界可加強虛擬資產在現實資產代幣化的應用，令市場知道虛幣不止是炒賣，提高接受程度並加強實際用途。至於現時監管機構對虛擬資產態度，他認為證監會早前批准以太幣現貨ETF、黃金數碼代幣等發行，有意推動行業發展，反而業界較保守。