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2024年5月25日星期六
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波音料續燒錢 恐全年負現金流 審查累向華交付暫停 周四股價挫7%
喜達屋房託 突收緊贖回限制
《巴倫》：Nvidia或納道指 英特爾料被踢走
渣打推「防騙大查樓」 用點心教防騙
CCL四周跌2% 近蒸發撤辣後升幅 業界：未反映銀行收緊按揭 料6月底下試140點
BELGRAVIA售6300萬 13年實蝕三成
ONE STANLEY售1.46億 實呎4.4萬雙破頂
世茂中環中心全層傳7.3億易手
YOHO Hub錄租賃 兩房1.8萬租出
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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