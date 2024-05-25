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經濟

香港地產

YOHO Hub錄租賃 兩房1.8萬租出

【明報專訊】元朗新盤The YOHO Hub II 熱賣之際，同系The YOHO Hub，本月租賃終開齋。中原副區域營業經理王勤學表示，The YOHO Hub現時全屋苑屬零租盤供應，第3座低層H室，實用面積441方呎兩房戶，以1.8萬元租出，實用呎租約41元，以業主2022年一手購入價927.27萬元計，租金回報約2.3厘。

Wetland Seasons Bay兩房租1.3萬

天水圍新晉屋苑亦錄得租務成交，中原副區域營業董事伍耀祖表示，區內Wetland Seasons Park、Wetland Seasons Bay本月至今累錄約20宗租賃成交，平均實用呎租約30元。

當中Wetland Seasons Bay 2期第1B座高層C5室，實用面積427方呎兩房戶，以1.3萬元租出，實用呎租30元；業主2021年約663.5萬元一手買入，租金回報2.4厘。

醫護人員1.02萬租豫豐兩房

另外，美聯高級分區營業經理曾祥聰表示，屯門豫豐花園租盤獲醫護人員承租，位於2座低層C室，實用面積396方呎兩房戶，以月租1.02萬元租出，實用呎租26元；業主2010年149萬元購入，租金回報逾8厘。

玖瓏山3房2.8萬租出 業主享逾3厘回報

至於不時錄得二手蝕讓的沙田九肚麗坪路玖瓏山，租金回報錄逾3厘水平。

中原副分區營業經理徐家倫表示，玖瓏山日瓏閣1座低層E室，實用面積1012方呎3房戶，以2.8萬元租出，實用呎租約28元；業主2014年以約1084萬元購入，租金回報約3.1厘。

相關字詞﹕玖瓏山 豫豐花園 Wetland Seasons Bay The YOHO Hub

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