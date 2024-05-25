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經濟

香港地產

CCL四周跌2% 近蒸發撤辣後升幅 業界：未反映銀行收緊按揭 料6月底下試140點

【明報專訊】「撤辣」後快將3個月，雖然樓市氣氛一度回升，交投亦見增加，但樓價依然未見明顯大幅反彈。反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報144點，按周跌1.43%，見9周新低，是5月2日美國聯儲局連續6次會議維持利率不變，以及元朗The YOHO Hub II公布首張價單當周市况。CCL連跌4周共1.97%，而今周跌幅擴大，向下逼近「撤辣」前143.02點低位，「撤辣」效應似乎正逐漸消失，「撤辣」後10周CCL五升五跌，僅升0.69%，即幾近抵消「撤辣」以來升幅。

值得留意，本周八大指數齊跌，為今年首見。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市有下調迹象，樓價反覆爭持的局面可能結束。她又稱，新盤繼續低價促銷搶客，指數仍未反映近期銀行收緊按揭對樓市的影響，相信CCL將進一步跌穿143點水平，預期6月底下試140點。CCL重返2016年11月中時的水平，處於逾7年半低位。今周指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.74%，較去年4月168.40點高位跌14.49%，而今年暫累跌2.18%。

八大指數齊跌 今年首見

此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.63點，按周跌1.36%。CCL（中小型單位）報143.59點，按周跌1.3%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊跌3周，分別累跌1.54%及1.56%，指數在2016年10月中及11月初水平徘徊。CCL（大型單位）報146.15點，按周跌2.02%，連跌兩周共2.38%，指數低於「撤辣」前148.21點低位，見逾7年新低。

四區方面，港島CCL Mass報144.86點，按周跌0.88%，連跌兩周共1.12%，於2016年8月底水平徘徊。九龍CCL Mass報141.29點，按周跌2.17%，於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL Mass報156.12點，按周跌0.97%，低於「撤辣」前157.08點低位，見逾7年新低。新界西CCL Mass報132.31點，按周跌1%，連跌兩周共2.32%，於2017年2月底水平徘徊。

減息與否未明 周末二手睇樓跌0.5%

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，「撤辣」後的強勁入市意欲隨着時間流逝而逐漸轉淡，有見近期對於何時減息的預期就如最近的天氣般時陰時晴，令部分買家審慎，減慢睇樓及入市步伐。據該行研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1025組客戶於周末預約睇樓，較上周1030組減少0.5%，連續三周在逾千組邊緣反覆上落，整體表現平穩偏淡。

明報記者

相關字詞﹕撤辣效應 周末二手睇樓量

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