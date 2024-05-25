喜達屋房託 突收緊贖回限制

由於利率高企，投資者希望贖回資產，投資於其他回報更高的領域，令贖回申請增加。截至4月底，SREIT可用流動性僅為7.52億美元。

根據SREIT的致股東信，贖回限制可能維持6個月至1年，以避免需要低價出售資產，而喜達屋將降低管理費。

房產受壓拖累 流動性緊張

喜達屋強調，由於交易量有限，房地產市場接近觸底，不建議積極出售資產，相信市道稍後將會改善。不過美聯儲官員一再警告利率可能在更長時間維持高位，令房地產市場前景更形複雜。

自美聯儲兩年前開始加息以來，商業房地產市場持續受壓。利率上升導致按揭貸款利率向上，擁有房地產的成本上升。租賃辦公室的需求自疫情以來減少，也影響到租金收入，從而影響到用於償還貸款的現金流。部分業主已將商業房產交還貸方，部分業主則被迫賤賣資產。

美股三大指數周四受減息預期下調影響而顯著下滑後，昨早段回升。

受Nvidia及其他科技股的升勢帶動，納指早段升0.8%。交易員昨押注，美聯儲在今年底前減息0.34厘。高盛將美聯儲首次減息的預測，由7月延至9月。

（綜合報道）

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