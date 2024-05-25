波音料續燒錢 恐全年負現金流 審查累向華交付暫停 周四股價挫7%

波音財務總監韋斯特（Brian West）證實，由於中國民航局要求為737 MAX、777和787飛機駕駛艙的錄音機電池提供更多資訊，以進行審查，波音已暫停對華交付飛機，意味其暫時失去一個重要的收入來源。波音股價周四跌逾7%，昨早段再跌逾1%。今年以來股價累計跌三分之一，市值蒸發逾500億美元。

料次季飛機交付量難改善

波音4月時仍然預計，第二季現金消耗將有所減少，令今年底有望實現數十億美元的現金流，不過最新情况較原先預期黯淡。韋斯特周四透露，中國市場的交付問題，「很可能」抑制波音第二季的整體交付量，預期次季的飛機交付量，不大可能較第一季改善。波音第一季交付83架飛機，是2021年新冠疫情以來最低。由於飛機買家在飛機交付時才支付大部分款項，延緩交付令波音入不敷支。

2018和19年兩宗波音737 MAX墜機空難發生後，該機型接近5年暫停向中國交付，直至今年1月才恢復對華付運。根據路透社的數據，今年截至4月底，波音僅向中國交付了22架飛機。

當波音逐步擺脫兩宗空難造成的影響，今年初的「甩門」事故，再次令其飛機安全受到關注。美國聯邦航空管理局（FAA）局長惠特克（Mike Whitaker）周四表示，要充分解決製造過程中的安全問題，波音仍有「很長的路」。在「甩門」事故後，FAA命令波音在5月底前訂定全面計劃，以恢復品質控制。

須解決質量問題 放緩737 MAX生產

近幾個月，波音大幅放緩737 MAX的生產速度，以解決飛機質量控制的問題。波音預計，直至6月，737飛機的交付量仍將遠低於每月38架的目標。不過波音近期傳出的生產問題仍層出不窮。本月早前，FAA公布，波音通報有員工可能在787夢幻客機生產過程中，跳過關鍵檢查項目，並偽造已完成檢查的紀錄，FAA將就此展開調查。《華爾街日報》引述分析師指出，截至本周，波音在5月仍沒有生產出新的787飛機。

《紐約郵報》本周報道，FAA於3月發布的適航指令指出，包括聯合航空及美國航空在內的接近300架波音777飛機，機翼中央油箱附近存在靜電相關的風險，若未能解決，可能導致油箱起火，引發火災或爆炸。不過FAA周四強調，該問題不會對航機帶來即時的安全風險。

波音仍然預計，其777X寬體飛機將在2025年獲得認證。不過部分波音客戶憂慮，波音目前需要應對大量問題，而777X的交付目標已由2020年大幅延後，因此仍可能進一步推遲。波音已表示，正洽購為其製造機身的Spirit AeroSystems，以提高飛機質量。穆迪4月將波音的無擔保債務評級，下調至Baa3的最低投資級別，並預計波音的現金流壓力，將持續至2026年底。

（綜合報道）

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