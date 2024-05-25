漢思27億增持城巴母企 持股升至70%成大股東

漢思能源以現金加股票方式支付代價，包括現金付款共5億元，將以內部資源及銀行貸款撥付，而代價約2.2億元以發行代價股份約2.79億股新股支付，佔擴大後股本約6.59%，而每股作價0.7961元，比周四收報0.4元溢價99%，但該股昨日跌約11.3%，至0.355元，即每股代價新股作價溢價擴大至約1.24倍。至於餘下20億元則按遞延付款方式，分期以現金支付，由交易完成後6個月起先付2.5億元，整個付款為期3年。

獲5年認購期權 可增持至100%

交易完成後，城巴將由漢思能源及善水資本透過BTHL分別持70%和30%股權，而漢思能源同時獲認購期權，可於交易完成後5年向善水資本收購所持BTHL股權，假設於期末悉數行使，應付代價17.25億元，而善水資本獲認沽期權，可於2029年至2031年間行使，假設期末悉數行使，善水資本以18.75億元出售全部BTHL股權予漢思能源。

BTHL估值50億 去年蝕7363萬

城巴目前有逾1700輛巴士，經營逾200條專營巴士路線，而BTHL旗下匯達傳媒從事包括車身廣告的廣告業務，BTHL去年度收入約34億元，升約34%，令虧損由2022年度的約2億元收窄至去年度約7363萬元。於去年底，BTHL資產淨值約6.2億元。

張堃表示，股權重組後，城巴將成為上市公司一部分，為未來機遇及長遠發展奠定基礎，而自2020年入股城巴以來，城巴大幅提升營運效率，由專營權合併，到引入香港首輛電能及首輛氫能雙層巴士，並投入服務，以及興建全港首座加氫站。

楊冬指出，增持後漢思能源將透過現有石油產品貿易及物流資源，努力降低城巴燃油成本，另一方面發展氫能產業戰略，與城巴零排放轉型計劃可相互促進。

明報記者