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經濟

摩通戴蒙：內地投行業務斷崖式跌 惟不擔心

【明報專訊】《金融時報》引述消息人士指出，摩根大通（美：JPM）行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）周四（23日）在上海出席該行舉辦的全球中國峰會時，私下向與會者表示，摩通在中國的投資銀行業務近年來已經「斷崖式下跌」（fallen off a cliff），不過業務有周期性上落因此並不擔心，而其他業務如資產管理，希望隨着時間推移有所增長。

摩通拒向《金融時報》置評

消息指出，戴蒙表示業務雖然有增長但過程艱難，不過在監管當局批出一系列新核准後，對新業務增長保持樂觀。他們會繼續在其所在的任何國家投資。摩根大通拒絕向《金融時報》置評。

中美地緣政治關係緊張，美國加強審查銀行於中國內地的業務，美國等跨國銀行即使盡力避免成為焦點，但是要於內地廣大基本封閉的金融市場立足，本來便不容易。內地投行業務由中信、中金公司等中資公司主導，加上內地經濟情緒較弱，Dealogic統計年初至今以來，內地新股集資額為600億元人民幣，按年下跌85%，亦是2009年以來最低，當中只有1隻新股上市有美資銀行參與。

今年來內地新股集資額跌85%

不過，摩根大通去年獲准獨資在上海擁有基金管理公司，戴蒙表示在內地已有1200個銀行客戶，不少是跨國公司，正在研究為客戶「走向世界」。不少內地企業有雄心壯志進行海外擴張，出席是次峰會的企業代表，包括投資平台富途（美：FUTU）、電池龍頭寧德時代（深：300750），以及上周剛赴美掛牌、海底撈（6862）旗下海外業務公司特海國際（9658）。

相關字詞﹕戴蒙 地緣政治 摩根大通

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