受惠政府支出 經濟展現韌性 高盛CEO料美聯儲今年不減息

5月綜合PMI初值遠超預期

蘇德巍指出，消費者開始感受到價格上漲的壓力，麥當勞等近期公布的業績顯示，消費者開始抑制支出，有可能在稍後影響經濟表現。不過昨新公布的數據顯示，美國商業活動在次季中段出乎意料轉強。美國5月綜合PMI初值升至54.4，遠超市場預期的51.1，是兩年來最高水平。增長主要由服務業帶動，5月服務業PMI初值升至54.8，顯著高於4月的51.3。製造業PMI初值亦維持在擴張水平，不過製造商報告一系列成本價格上漲，預示商品通脹將在未來數月加劇，不利於美聯儲減息。

美10年期國債孳息率逼4.5厘

掉期市場昨晚預計，美聯儲今年只會減息0.33厘，低於周三預計的0.39厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚升至4.95厘。美國10年期國債孳息率昨晚逼近4.5厘。道指早段最多跌約300點，不過受Nvidia（美：NVDA）的升勢帶動，納指和標普500指數早段創新高。

美聯儲公布的5月會議紀錄顯示，由於第一季通脹增長超出預期，官員認為需要將利率維持在當前水平的時間，較此前預期長。雖然官員仍然認為利率水平足以緩和通脹，但不大確定當前利率水平會在多大程度上，抑制經濟活動和價格壓力，認為近期數據並未提振他們對通脹率朝2%目標邁進的信心。會議紀錄指，部分官員提到「若通脹風險顯示收緊政策是適當之舉，他們願意進一步加息」。

摩通CEO：不排除美經濟「硬着陸」

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，不排除美國經濟「硬着陸」，最惡劣的結果將會是「滯脹」，即通脹向上、經濟放緩、企業利潤減少。當被問及美聯儲的減息時機，戴蒙表示，利率仍可能輕微上調。

（綜合報道）

[國際金融]