明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

Nvidia首季收入增逾兩倍 創新高 料次財季收入280億美元 勝預期

【明報專訊】AI投資熱潮持續強勁，AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）在截至4月28日的2025財年首財季，收入及毛利率齊創新高。關鍵的數據中心業務季度收入按年增長逾4倍，推動整體季度收入按年增長2.6倍至260億美元，打破歷來紀錄。季度利潤按年增長6.3倍至148.8億美元。調整後毛利率達到創紀錄的78.9％，遠高於去年同期的66.8%。

早段首破1000美元 券商普遍調高目標價

Nvidia預期第二財季收入達280億美元，同樣超出分析師預期，其股價早段首次突破1000美元關口，股價高見1042.6美元，市值增加約2000億美元，升幅高於英特爾（美：INTC）市值。業績過後券商普遍調高目標價，當中高盛將目標股價由1100美元，上調至1200美元；摩根士丹利亦把目標價由1000美元上調至1160美元。截至周三收市，Nvidia今年以來股價升逾九成。

強勁的收入增長及樂觀的指引，為AI概念股的升勢開綠燈，其供應商SK海力士（韓：000660）及台積電（台：2330、美：TSM）昨股價升逾1%。競爭對手AMD（美：AMD）早段股價升1%，而伺服器大廠美超微電腦（美：SMCI）早段升5%。晶片製造設備巨頭東京威力科創 （日：8035）昨升近2%，而半導體測試設備商愛德萬（Advantest） （日：6857）升逾5%。

黃仁勳：需求擴至汽車醫療保健

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，對生成式AI運算的需求，正由雲端運算供應者，擴展至汽車和醫療保健等行業， 「這是新工業革命的開始」。

OpenAI的ChatGPT聊天機械人於2022年底發布後，觸發各大科技企業爭相建立AI基礎設施，使Nvidia的H100等AI晶片熱賣。Nvidia表示，新的Blackwell晶片將在第二財季開始交付，預期將帶動新一波增長，料產品求過於供的狀况將持續至明年。

黃仁勳表示，Blackwell晶片將在今年帶來大量收入，但客戶並沒有減少對現有產品的訂單。市場人士曾憂慮，客戶可能會等待新產品推出，令Nvidia銷售出現空檔期。黃仁勳表示，Blackwell架構與現有Hopper系列產品兼容，客戶可輕易過渡，而客戶目前仍在買入Hopper產品，以盡快建設AI基礎設施。

預告實現「每年一代」新產品

他形容產品需求「令人難以置信」，這很大程度由於ChatGPT等AI軟件興起，以及大量AI初創企業湧現。他估計此類初創約有1.5萬至2萬家，這還未包括專注於自動駕駛及生物技術等領域的企業，令其不斷為產品交付與時間競賽。他預告Blackwell推出後還會有新晶片，以實現「每年一代」新產品。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕AI晶片 黃仁勳 數據中心

上 / 下一篇新聞

小米首季經調整利潤65億 創新高 各業務毛利率均升 今年目標交付12萬輛小米汽車
小米首季經調整利潤65億 創新高 各業務毛利率均升 今年目標交付12萬輛小米汽車
恒指再挫326點 失守19000關
恒指再挫326點 失守19000關
阿里擬發最多50億美元可轉換債
阿里擬發最多50億美元可轉換債
網易首季多賺12.5％ 績前股價挫8％
網易首季多賺12.5％ 績前股價挫8％
聯想上季收入升9％ 稱AI電腦出貨趨升
聯想上季收入升9％ 稱AI電腦出貨趨升
李澤鉅：港貨櫃碼頭排名跌屬不爭事實 稱改變用途宜由政府決定
李澤鉅：港貨櫃碼頭排名跌屬不爭事實 稱改變用途宜由政府決定
投資只看回報不論地點 回購為間接在港投資
投資只看回報不論地點 回購為間接在港投資
港上月CPI升1.1% 近3年最低增速
港上月CPI升1.1% 近3年最低增速
快手績優獲唱好 大和看90元
快手績優獲唱好 大和看90元
匯控遭英FCA罰款逾6200萬
匯控遭英FCA罰款逾6200萬
嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損收窄
嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損收窄
優博控股通過GEM板上市聆訊
優博控股通過GEM板上市聆訊
新風天域收購香港綜合腫瘤中心
新風天域收購香港綜合腫瘤中心
Nvidia股票「1拆10」吸引更多散戶 刺激短期股價
Nvidia股票「1拆10」吸引更多散戶 刺激短期股價
受惠政府支出 經濟展現韌性 高盛CEO料美聯儲今年不減息
受惠政府支出 經濟展現韌性 高盛CEO料美聯儲今年不減息
張兆聰：港通脹走低 中電股息率吸引
張兆聰：港通脹走低 中電股息率吸引
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：攜程410元以下可吸
植耀輝：攜程410元以下可吸
方保僑：電話攔截程式利與弊
方保僑：電話攔截程式利與弊
技術取勝：國泰短線或8.2至8.5元波動
技術取勝：國泰短線或8.2至8.5元波動
盧駿匡：港股開始調整 留意入市信號
盧駿匡：港股開始調整 留意入市信號
劉思明：老牌工業股向好 海天24元可吼
劉思明：老牌工業股向好 海天24元可吼
周顯：證監廉署合作 威力大增
周顯：證監廉署合作 威力大增
譚新強：日本努力改革的真正原因──恐懼中國崛起
譚新強：日本努力改革的真正原因──恐懼中國崛起
湯文亮：Uber大戰的士 益了乘客
湯文亮：Uber大戰的士 益了乘客
置業信心回升 英樓價靠穩
置業信心回升 英樓價靠穩
恒地THE HADDON涉450伙 快上樓書 提供1房至3房戶 樓花期長16個月
恒地THE HADDON涉450伙 快上樓書 提供1房至3房戶 樓花期長16個月
華蘭兩房售542萬 3個月回升7%
華蘭兩房售542萬 3個月回升7%
袁天凡夫婦購貝沙灣兩房 實呎2萬
袁天凡夫婦購貝沙灣兩房 實呎2萬
太古廣場六座全層獲55萬承租
太古廣場六座全層獲55萬承租
駿景園3房租3.8萬 租期6年
駿景園3房租3.8萬 租期6年