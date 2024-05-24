Nvidia首季收入增逾兩倍 創新高 料次財季收入280億美元 勝預期

早段首破1000美元 券商普遍調高目標價

Nvidia預期第二財季收入達280億美元，同樣超出分析師預期，其股價早段首次突破1000美元關口，股價高見1042.6美元，市值增加約2000億美元，升幅高於英特爾（美：INTC）市值。業績過後券商普遍調高目標價，當中高盛將目標股價由1100美元，上調至1200美元；摩根士丹利亦把目標價由1000美元上調至1160美元。截至周三收市，Nvidia今年以來股價升逾九成。

強勁的收入增長及樂觀的指引，為AI概念股的升勢開綠燈，其供應商SK海力士（韓：000660）及台積電（台：2330、美：TSM）昨股價升逾1%。競爭對手AMD（美：AMD）早段股價升1%，而伺服器大廠美超微電腦（美：SMCI）早段升5%。晶片製造設備巨頭東京威力科創 （日：8035）昨升近2%，而半導體測試設備商愛德萬（Advantest） （日：6857）升逾5%。

黃仁勳：需求擴至汽車醫療保健

Nvidia行政總裁黃仁勳表示，對生成式AI運算的需求，正由雲端運算供應者，擴展至汽車和醫療保健等行業， 「這是新工業革命的開始」。

OpenAI的ChatGPT聊天機械人於2022年底發布後，觸發各大科技企業爭相建立AI基礎設施，使Nvidia的H100等AI晶片熱賣。Nvidia表示，新的Blackwell晶片將在第二財季開始交付，預期將帶動新一波增長，料產品求過於供的狀况將持續至明年。

黃仁勳表示，Blackwell晶片將在今年帶來大量收入，但客戶並沒有減少對現有產品的訂單。市場人士曾憂慮，客戶可能會等待新產品推出，令Nvidia銷售出現空檔期。黃仁勳表示，Blackwell架構與現有Hopper系列產品兼容，客戶可輕易過渡，而客戶目前仍在買入Hopper產品，以盡快建設AI基礎設施。

預告實現「每年一代」新產品

他形容產品需求「令人難以置信」，這很大程度由於ChatGPT等AI軟件興起，以及大量AI初創企業湧現。他估計此類初創約有1.5萬至2萬家，這還未包括專注於自動駕駛及生物技術等領域的企業，令其不斷為產品交付與時間競賽。他預告Blackwell推出後還會有新晶片，以實現「每年一代」新產品。

（綜合報道）

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