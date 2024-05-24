駿景園3房租3.8萬 租期6年

機組人員1.15萬租疊茵庭兩房

另外，美聯高級分區營業經理曾祥聰指出，屯門疊茵庭第8座中層E室，實用面積376方呎兩房間隔，獲外籍機組人員以1.15萬元承租，實用呎租31元，據悉租客因屯赤隧道開通後，往返機場車程縮短而決定承租；業主於今年3月以388萬元購入單位，現享租賃回報率3.6厘。

中原分區營業經理余仲平表示，荃灣中心第11座高層D室，實用面積307方呎兩房間隔，業主為新加坡投資客，於政府「撤辣」後、即今年3月買入，早前收樓後月租叫價1.18萬元，即日獲同區客以1.1萬元承租，即減價800元或7%，實用呎租約36元；業主今年3月以「一筆過」350萬元買入，享租金回報率約3.8厘。余續稱，荃灣本月暫錄約150宗住宅租務，荃灣中心佔約18宗，約半數單位放盤不足一星期即租出。