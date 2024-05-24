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經濟

香港地產

太古廣場六座全層獲55萬承租

【明報專訊】可望於今年落成、太古地產（1972）旗下港島皇后大道東46號太古廣場六座，再錄預租個案。市場消息指出，該廈高層全層獲租戶以55.01萬元承租，以全層面積7640方呎計，呎租約72元；太古地產早前曾透露，該廈目前預租率約40%。

總樓面涉7640呎 呎租72元

翻查資料，太古廣場六座早於2022年起開展預柤，據悉多個租戶已承租樓面，包括蘇富比拍賣行預租4層樓面、每層面積約7400方呎，即總樓面涉近3萬方呎，據悉成交呎租約60元，估計月租約180萬元。

億京沽觀塘沙田舖 吸金1.68億

資料顯示，億京再沽售非核心物業，新售出觀塘成業街商用物業電訊一代廣場的1樓B1、B2及C舖位，3個商舖面積合共10,635方呎，以呎價約1萬元成交計，成交價逾1.06億元。據悉，商舖連租約出售，目前由數間餐廳租用，月租約50萬元，意味享租金回報率約5.7厘；買家為近年密密購入觀塘物業的伯恩光學創辦人楊建文。

另億京亦於本月初，售出沙田石門京瑞廣場1期地下兩個商舖，分別為地下G28號舖，面積1220方呎，連租約以3250萬元易手，呎價2.66萬元；商舖現租予醫療中心，月租10.98萬元，買家可租金回報率約4.1厘。

另一商舖為京瑞廣場1期地下G30A號舖，面積1509方呎，成交價3000萬元、呎價1.99萬元；商舖現租予粉麵店，月租約11萬元，買家可享租金回報率約4.4厘。換言之，億京售出上述持有的觀塘、沙田商舖，估計共套現逾1.68億元。

觀塘商廈全層叫價2.1億 帳蝕兩成

另銅鑼灣利園山道21號地舖，面積約1000方呎，最新以60萬元獲承租，呎租約600元；上述商舖原由大上海鐘錶租用，惟早前已約滿離場。

此外，觀塘有商廈單位以蝕本價放售，利嘉閣商舖聯席市務董事朱明杰表示，獲委託出售海濱道One Harbour Square的28樓頂層全層，面積約17,153方呎、附802方呎平台及3112方呎私人天台，業主意向價2.1億元，意向呎價約1.22萬元，較2015年購入價近2.7億元低約6000萬元或22%，物業現以交吉形式出售。

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