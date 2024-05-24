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經濟

香港地產

袁天凡夫婦購貝沙灣兩房 實呎2萬

【明報專訊】特區政府2月底「撤辣」後，吸引部分「投資老手」把握時機低價入市，其中過往多次買賣豪宅均有良好戰蹟的前電訊盈科（0008）副主席袁天凡及其妻子，最新聯名以1520萬元，購入薄扶林指標豪宅貝沙灣6期一個兩房單位，比較低樓層、相同面積單位於2019年成交價低約36%。

成交價1520萬

較同類5年前低36%

資料顯示，貝沙灣6期第7座一個實用面積734方呎中低層B室，屬兩房一套間隔，連車位以1520萬元易手、實呎20,708元；翻查屋苑過往成交紀錄，同座、相同面積低一層B室，於2019年4月、即社會運動爆發前，以2368萬元連車位售出，意味現成交價較5年前低848萬元或36%；至於上述新成交單位原業主，為南海石油化工有限公司，2012年以1450萬元購入，帳面賺70萬元或約5%，扣除使費料平手離場。

至於今次入市之買家，以Yuen Tin Fan及Lee Wai Mun Rose作登記，即袁天凡及其妻子、曾有「恒生一姐」之稱的李慧敏。袁氏夫婦過往多次出手買賣豪宅，最矚目為2000年以約1.635億元購入白加道22號，並於2015年以約15億元售予阿里巴巴集團主席馬雲，帳面勁賺逾13億元或8倍，當年以每方呎逾15萬元成交，一度創全港最貴呎價屋地紀錄。

Grosvenor Place一手業主

17年帳賺近八成

此外，市場消息指出，港島南區淺水灣道117號Grosvenor Place低層單位，連車位以約9300萬元售出；單位實用面積1975方呎，4房3套房間隔、折合實呎47,089元，與2022年底樓層稍低的同類單位的成交價9200萬元相若；今次沽貨之原業主，於2007年以5200萬元一手購入，帳面獲利4100萬元或79%。

不過，新界二手豪宅仍錄個別蝕讓成交。市場消息指出，沙田九肚玖瓏山天瓏閣第2座高層單位，實用面積1538方呎、4房雙套房間隔，連車位以2100萬元售出、實呎13,654元；原業主2016年以約3527萬元連車位購入單位，帳面蝕1427萬元或40%，連使費有可能實蝕約1600萬元或45%。

玖瓏山4房業主損手四成離場

另美聯營業經理鄧浩賢表示，大埔白石角逸瓏灣II第8座低層單位，實用面積2024方呎，4房雙套連儲物室間隔，享吐露港景觀，以3800萬元易手、實呎18,775元；原業主於2016年以3915萬元一手購入，持貨8年，帳面蝕115萬元或約3%，連使費及發展商當年提供的回贈計，有可能實蝕約300萬元或約8%。

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