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經濟

香港地產

恒地THE HADDON涉450伙 快上樓書 提供1房至3房戶 樓花期長16個月

【明報專訊】踏入5月下旬，發展商推盤步伐未放慢。繼何文田站朗賢峯開出紅盤後，九龍區即將迎來另一矚目新盤，恒地（0012）旗下紅磡黃埔街大型重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱「必嘉坊」），部署短期內推出新一期，昨正式命名為THE HADDON，是次共提供450伙，為MIDTOWN SOUTH自2022年推出以來規模最大之期數，預計6月開展首輪銷售。

明報記者 歐陽慧恩、林尚民

MIDTOWN SOUTH自2022年中推出第一期「必嘉坊‧曦匯」以來，THE HADDON屬最新一期；恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目戶型涵蓋1房至3房，另設少量特色戶，主打1房戶，項目關鍵日期為2025年9月，樓花期約16個月，擬下周上載樓書，6月首輪開售。

料最快6月首輪銷售

林達民續稱，受惠「撤辣」效應，今年至今整體一手成交高約8000伙，為去年全年約八成，如下半年落實減息，將加快新盤去貨速度。值得留意是，MIDTOWN SOUTH原計劃提供約2800伙，但最新資料顯示，整個項目、9座住宅大樓提供約2440伙，較原來減少約360伙或13%，林達民解釋，是因為加大了部分單位的面積，相關改動是因應市場需求。

MONACO系列加推特色戶招標

至於系列第一期必嘉坊‧曦匯設324伙；二期必嘉坊‧迎匯設280伙；三期BAKER CIRCLE‧GREENWICH設278伙，三期合共882伙，至今累售約632伙、套現38億元，單位平均售價約600萬元，平均成交呎價約2.1萬元。至於恒地自2月底「撤辣」後，旗下住宅已累售約1300伙，套現近100億元。

其他市區新盤方面，會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，昨開放特色單位現樓予傳媒參觀，並將以招標形式出售，包括第1A座37樓A室，實用面積1349方呎，連369方呎天台，屬海景4房雙套連工作間間隔；另第1A座地下及1樓A室，實用面積1512方呎，連464方呎花園，屬4房雙套連工作間間隔。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，MONACO系列自2021年以來已累售1581伙，套現總額高達逾202億元，平均成交呎價約2.57萬元。

天璽．海4房逾1.13億沽 呎價5.2萬

事實上，啟德豪宅新盤連錄大額成交，新地（0016）旗下跑道區天璽．海，最新透過招標售出1伙，為第1座12樓A室，實用2157方呎4房戶型，享維港海景，成交價高逾1.1355億元、實呎52,646元；天璽．海5月至今暫售兩伙，吸金約1.5億元。

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