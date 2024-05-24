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置業信心回升 英樓價靠穩

【明報專訊】英國4月樓價相對靠穩，英國兩大按揭機構全英房屋抵押貸款協會（Nationwide Building Society）及Halifax均表示高息環境雖影響置業意欲，但隨着部分準買家降低置業要求，置業信心有所回升。Halifax按揭主管Amanda Bryden預期，若英國於今年稍後減息，今年全年樓價可望錄輕微升幅。

Nationwide及Halifax最近公布的4月英國樓價按月走勢雖現分歧，但按年計均持續錄得升幅，反映英國樓價相對仍靠穩。Nationwide數據顯示，英國平均樓價繼3月份按月微跌0.2%後，4月份按月跌幅稍擴大至0.4%，平均樓價約26.2萬英鎊。至於Halifax的數據，英國4月樓價跌轉升，由3月按月跌0.9%，改善至4月的按月微升0.1%，經季節調整的平均樓價約28.89萬英鎊。至於按年計，據Nationwide的4月份數據，英國平均樓價按年微升0.6%，Halifax公布的4月份樓價則按年升1.1%。

Nationwide：上月樓價升幅收窄

Nationwide首席經濟師Robert Gardner指出，計及季節因素後，英國4月樓價按月跌幅稍擴大，按年比較亦由3月的升1.6%收窄至4月升0.6%，顯示經濟放緩令樓市持續受壓。不過，Bryden表示，4月英國樓價按年升幅由從3月的0.4%擴大至1.1%，雖然主要受惠於去年同期的低基數效應，但認為英國樓價趨向穩定，因目前樓價與去年底的28.72萬英鎊水平相若，且年初至今按揭貸款申請宗數持續增加，反映置業信心正逐步回穩。

買家尋細單位 抵消按揭成本升

當然置業信心仍有頗大的提升空間，Gardner表示，根據Nationwide委託市場研究機構Censuswide於今年3月進行的最新調查顯示，約49%即近半數的潛在首次置業人士於過去一年曾推遲其置業計劃，當中53%表示延後原因為樓價太高，41%則表明是基於按揭成本較高。除此之外，84%的潛在首次置業人士認為生活成本上升正影響其置業計劃，部分影響如導致每月可用作存款的金額減少，令儲蓄首期的進度落後。

儘管不少英國準買家仍面對高樓價及高息影響，但部分潛在置業人士已找到出路，成為今年初英國樓市趨穩的原因之一。

Halifax料全年樓價微升

Bryden指出，Halifax最近的研究顯示，買家正在調低置業期望，尤其是首次置業者，透過改為尋找細單位，抵消按揭成本上升的影響，導致年初至今公寓價格升幅為各類住宅中最大，更將過去4年一直存在的大單位與細單位樓價升幅差距收窄。Nationwide的調查也有相類結果，Gardner稱，55%受訪者表示願意轉向國內其他樓價較低的地區置業，因有機會以相同價格購入較大單位，約32%受訪者表示會考慮改為購買較小的單位，28%則會選擇需要維修的單位。

同時，Bryden提醒，即使準買家願意降低置業要求，但按揭利率偏高，對準買家負擔能力仍是個挑戰，最近數周按揭利率輕微上升，主要基於市場預期英國減息步伐將放緩，但若減息周期於今年稍後展開，按揭利率將隨之下調，加上近月樓市的韌性，預計今年全年英國樓價有望錄輕微升幅。

若看好今年英國樓市逐步復蘇，近年不乏英國樓盤來港展銷，如由發展商Renaker發展的Contour，項目位於英國曼徹斯特New Jackson，鄰近Deansgate站，項目樓高51層，部分會所設施包括健身室、3D室內高爾夫球模擬器、會議室、休息室、寵物水療中心、共享工作空間、錄影室及直播室及麻將室等，可選房型包括1房至3房及頂層豪華公寓，售價由26.45萬英鎊起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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