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經濟
2024年5月24日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
小米首季經調整利潤65億 創新高 各業務毛利率均升 今年目標交付12萬輛小米汽車
恒指再挫326點 失守19000關
阿里擬發最多50億美元可轉換債
網易首季多賺12.5％ 績前股價挫8％
聯想上季收入升9％ 稱AI電腦出貨趨升
李澤鉅：港貨櫃碼頭排名跌屬不爭事實 稱改變用途宜由政府決定
投資只看回報不論地點 回購為間接在港投資
港上月CPI升1.1% 近3年最低增速
快手績優獲唱好 大和看90元
匯控遭英FCA罰款逾6200萬
嗶哩嗶哩首季經調整淨虧損收窄
優博控股通過GEM板上市聆訊
新風天域收購香港綜合腫瘤中心
Nvidia首季收入增逾兩倍 創新高 料次財季收入280億美元 勝預期
Nvidia股票「1拆10」吸引更多散戶 刺激短期股價
受惠政府支出 經濟展現韌性 高盛CEO料美聯儲今年不減息
張兆聰：港通脹走低 中電股息率吸引
英鎊定存高息精選
植耀輝：攜程410元以下可吸
方保僑：電話攔截程式利與弊
技術取勝：國泰短線或8.2至8.5元波動
盧駿匡：港股開始調整 留意入市信號
劉思明：老牌工業股向好 海天24元可吼
周顯：證監廉署合作 威力大增
譚新強：日本努力改革的真正原因──恐懼中國崛起
湯文亮：Uber大戰的士 益了乘客
置業信心回升 英樓價靠穩
恒地THE HADDON涉450伙 快上樓書 提供1房至3房戶 樓花期長16個月
華蘭兩房售542萬 3個月回升7%
袁天凡夫婦購貝沙灣兩房 實呎2萬
太古廣場六座全層獲55萬承租
駿景園3房租3.8萬 租期6年
技術取勝：國泰短線或8.2至8.5元波動
【明報專訊】ASMPT回試90元不宜失（圖）
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