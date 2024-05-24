港上月CPI升1.1% 近3年最低增速

港府：整體通脹短期應續可控

經季節調整後，截至4月止的3個月平均整體CPI每月變動率為負0.2%，相對1至3月的平均每月變動為持平。政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率維持輕微，未來整體通脹短期內應繼續處於可控水平，本地成本或隨着經濟繼續增長而面對上升壓力，外圍價格壓力雖有地緣政治緊張帶來不確定，但會延續大致向下趨勢。

主要開支項目方面，4月整體食品價格按年增1.8%，較上月增速降0.1個百分點；外出用膳和外賣價格為增3.1%，較3月的3.3%放緩；基本食品期內通縮0.4%，較3月通縮0.5%收窄；住屋開支物價按年增1%，較3月的3.1%放緩，其中私人房屋租金增速較3月收窄1.7個百分點至0.4%。而電力、燃氣及水價格按年下跌9.3%，跌幅較3月擴闊0.6個百分點。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，私樓租金升幅收窄主要受到差餉寬減措施影響；而能源價格跌幅較大，電力價格跌幅由10.7%擴大至12.3%，為近3年半以來最大跌幅。政府寬免首季差餉，短期或會繼續限制住屋價格升幅，惟隨着本港住屋租賃需求未來或繼續上升，有望支持租金價格溫和增長。

另4月衣履物價年增0.6%；雜項物品按年增1.1%；耐用物品物價更按年跌0.8%。相對雜項服務年增2.2%；交通物價按年增1.1%，服務價格增速大體持續高於商品價格。溫指出，4月通脹進一步放緩，大部分主要開支類別價格升幅均有所收窄，個別跌幅擴大，料今年全年通脹升幅約1.8%。