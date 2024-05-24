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經濟

李澤鉅：港貨櫃碼頭排名跌屬不爭事實 稱改變用途宜由政府決定

【明報專訊】長江和記（0001）一向跨市場於多個行業發展，不過在港的重頭作之一的貨櫃碼頭，面對香港貨櫃港排名下跌影響。其股東關注到，長和會否將碼頭用地改變用途，主席李澤鉅回應指出，這宜交由港府決定。他更表示，長江集團幾十年來都是一間國際企業，如果早年從事零售業務的屈臣氏只限在港發展便面對市場飽和，現時到海外發展不單店舖數目大增，更可互補不足，互相幫助。

明報記者 陳偉燊

李澤鉅昨日在會上回應股東對在港貨櫃碼頭業務的關注問題時明言：「香港貨櫃碼頭的排名持續下跌是不爭事實，至於應否改變土地用途已經超出他們的決策範圍，並宜交由港府決定，集團會和港府保持溝通及配合。」翻查資料，此前長和的同系長江實業（1113），便曾經向城規會申請把葵涌貨櫃碼頭一幢多功能工業大廈和黃物流中心，其中一層約72萬方呎樓面申請改作數據中心，最終被否決。

以屈臣氏為例 攻海外抗港市場飽和

除了貨櫃碼頭業務，他舉屈臣氏的零售業務為例，指很多年前該公司集中在港經營600多間店舖，到今時今日在海內外共經營1.68萬間店舖，如非全球化發展，充其量在港只有約800間店舖，並面對飽和的市場。他說：「香港和海外的業務，既可以互補不足，亦可互相幫助。」面對市民北上消費，他稱：「香港消費模式轉變，為香港零售部門帶來大挑戰，並積極應對。」當中他們調整產品組合，在超市採購更多內地產品，令市民不用長途跋涉。屈臣氏推進O+O（線上+線下）策略，O+O的顧客群消費比實體店客人多超過3倍。

隨着長和的業務發展至遍及全球逾50個國家，李澤鉅稱，基建業務去年錄得高紀錄的營運現金流。港口業務多元化及平衡發展，並在高發展潛力的埃及、沙特阿拉伯、墨西哥及巴基斯坦的市場發展，並在增長中。

基建業務去年錄高紀錄營運現金流

電訊業務則正進行創造價值的交易，在過去數年已帶來顯著協同效應，當中在印尼的業務完成合併並組成IOH，其股價較合併前上升80%，派息亦有增加。因此他說，集團對核心業務的增長前景有信心。

相關字詞﹕李澤鉅 長江實業 長江和記

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