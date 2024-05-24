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經濟

聯想上季收入升9％ 稱AI電腦出貨趨升

【明報專訊】聯想集團（0992）公布截至今年3月底止第四季及全年業績，單計第四季收入按年升9%至138.33億美元（見表），當中基礎設施方案及方案業務季內收入同創新高。董事長兼行政總裁楊元慶表示，集團旗下搭配人工智能的個人電腦（PC）產品出貨量滲透率將逐步提高，並由集中高端用戶擴展至主流市場，目標今財年收入錄雙位數增長。

集團並宣派末期息0.3港元。聯想昨午公布業績，午後股價先升後回，最終收報11.32元、微跌0.88%。

全年純利按年跌37%

聯想第四季毛利按年升13%至24.28億美元，毛利率按年增0.6個百分點至17.6%。至於純利按年增118%至2.48億美元（約19.3億港元）；經調整純利則按年跌23%至2.18億美元。分類業務收入方面，智能設備業務按年增7%至104.63億美元；基礎設施方案按年升15%至25.33億美元；方案服務按年升10%至18.20億美元，兩者季度收入同創新高。

全年收入按年跌8%至568.64億美元；純利按年跌37%至10.11億美元；經調整純利按年跌45%至10.38億美元（約81.0億港元）；每股盈利0.0841美元。

按區域收入劃分，來自中國收入於2023/24財年按年跌15%至125.78億美元；亞太按年跌5%至100.29億美元；歐洲、中東和非洲按年跌4%至146.41億美元；以及美洲按年跌8%至196.16億美元。

不過，集團表示歐洲、中東和非洲市場於第四季因為PC需求復蘇及智能手機份額的大幅增長而按年有所增長；美洲市場第四季的銷售錄得高單位數的反彈；至於中國在連續7個季度下降後於第四季首次錄得正增長。

集團執行副總裁兼智能設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi認為，由於聯想在人工智能方面的研發投資，料今年相關設備滲透率可達單位數至10%，2026年提升至約60%。同時，集團執行副總裁兼首席財務官黃偉明指出，集團中期目標是改善淨利潤率，並透過企業數碼轉型帶動長期增長，有信心集團三個業務收入維持增長勢頭以改善整體盈利。

相關字詞﹕AI PC 業績 聯想

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