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經濟
名人樓市論壇

香港地產

「撤辣」經濟復蘇利好 港樓價料已見底

【明報專訊】雖然中原集團創辦人施永青在上文認為，內地房地產市場過去3年已處於蕭條期，近日內地政府出台措施救市能否支持樓價回穩仍然有待觀察，但他對本港樓市卻比較樂觀，料樓價有機會已見底。

差餉物業估價署上月最新《香港物業報告》公布，截至去年底，本港私人住宅單位總存量的空置量約5.2萬個，空置率降至4.1%，按年減少0.3個百分點。施永青分析，任何城市的住宅空置率低於5%屬於自然空置率，上述數據反映本港樓市仍然健康，並沒有供過於求。他續說，本港約65%私樓業主現時已供滿樓、沒有樓按便不需要「每月出糧拎錢去供樓」，亦增加了樓價的抗跌力。

息口走勢仍不明確 吸人才擴自由行利好

《香港物業報告》指出，展望未來外圍環境複雜，但隨着內地經濟穩步增長，加上政府加大力度吸引和留住資本、企業和人才，並推出一系列盛事活動，以及中央政府支持擴大個人遊計劃，預計這些正面發展將帶動和惠及整體樓市。

施永青表示，早於今年初他已經指出3項正面因素可支持樓價回穩，其中兩項現已出現：「第一是『撤辣』，這已完成；第二是中國內地及本港經濟開始恢復動力，這亦在進行中；第三是減息，目前減息的機率比年初時低了，但我認為再加息機率更加不高。」

[名人樓市論壇]

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