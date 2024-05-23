中原施永青：觀望樓價止跌否 內房股續升存疑

施永青本周二在大灣區商學院基金會主辦的「大師講堂──大灣區房地產市場趨勢與機遇」主講時表示，中原地產在大灣區曾聘用近2萬名員工，對於大灣區有一定認識，指大灣區由港澳兩個特區及內地9個城市組成，當中，除了香港及澳門在一國兩制下奉行資本主義制度與內地9個城市不同外，香港、深圳及廣州屬一線城市，東莞及佛山屬二線城市，其餘部分屬三線或以下城市，簡單來說，大灣區暫時仍屬「9+2」、尚未一體化。

不過，施永青認為，房地產市場亦有一些趨向性的規律，例如可把房地產市場周期分為四個階段，分別是（1）復蘇期、（2）高漲期、（3）危機期、（4）蕭條期，這可以應用於大灣區不同城市以至內地整體樓市。

指內房現處蕭條期 投資者最緊要忍手

施永青解釋，復蘇期的出現，原因是樓價經歷漫長下跌的蕭條期後，買家已累積足夠購買力，由買家大量入市消化市場累積的庫存，支持樓價見底回升，升勢相對緩慢，出現「圓底」；至於在高漲期，受惠於空置量少、人口增加及收入上升、帶動租金向上等正面因素，樓價升勢穩定，市場仍然健康；跟着便是危機期，由於樓價升勢已成，吸引大量投資者或投機者入市追貨圖利，令樓價升勢加快，脫離用家購買力，特點是空置率上升，而內地不少城市住宅空置率達10%或以上，便是危機的徵兆，這可以維持一段長時間，直至吸乾市場的購買力，出現「尖頂」；最後是蕭條期，樓價在高位失去支持後轉勢下跌。

施永青認為，大灣區多個城市以至內地整體樓價2021年下半年以來已見頂回落，故市場現時明顯處於蕭條期，他建議投資者的應對策略是不要嘗試估底，最緊要忍手，等樓價跌至確定見底、有復蘇迹象後始重新入市。

3000億救市力度不足 需更多政策支持

上周五人民銀行、國家金監總局、住建部等宣布4項支持房地產市場措施，包括設3000億元人民幣再貸款助地方政府購買待售房、取消首置按揭貸款的利率政策下限、降低個人住房公積金貸款利率、調整按揭貸款首期最低付款比例等，明顯均屬「托底」政策，記者在上述分享會後專訪施永青，向他請教：「上述措施是否有助內房市場回穩？」

施永青指出，在上周五中央部委聯合出招前，個別作為試點的地方政府亦有買入新盤貨尾用於保障房，他認為此政策雖然是好事，但暫時規模只有3000億元人民幣，對比今年內房新盤銷售料介乎8萬億至10萬億元人民幣，屬杯水車薪，他表示：「即使以3萬億元人民幣救市也不夠，上周五公布的政策只是一個姿態、一個開始，做好過不做而己。」

內房股近周急升或屬炒作 可考慮略為減持

綜合上述分析，施永青認為，即使內地房地產政策已出現轉向，但樓價是否可以止跌，仍然需要更長時間觀望，故他指出內房股股價近周升浪有炒作甚至投機因素，料升勢未必可以延續。他認為：「內房市場目前與最壞的時間比較有所改善，但改善的幅度是否可以支持內房股股價如此上升呢？這是我很有疑問的。」

施永青又稱，在恒指早前處於15,000點附近時，他曾分四注買入盈富基金（2800），把握到港股近周升浪帶來的賺錢機會，近日更已沽出其中一注鎖定利潤，他表示：「即使我估計恒指是次升浪可以重上20,000點或以上，但近日也略為減持盈富，原因是希望控制風險、不想賺盡。」記者認為，假如讀者數周前已低吸內房股，目前獲利可觀，亦可以參考施永青略為減持盈富的策略以鎖定利潤。

明報記者 葉創成

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