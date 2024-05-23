晶苑羅樂風家族 2.2億購長沙灣酒店

上述酒店位於長沙灣永康街42A號，前為一幢21層高商廈，鄧氏家族2012年以2.18億元買入，及後改裝為酒店，提供約119個酒店房間，並於2022年開業。鄧氏家族去年中起放售物業，當時市值約4.1億元，以是次成交價計，較去年市值低1.9億元或46%，每間客房作價約183萬元。

近日接連沽售非核心物業的億京，再度沽出兩項工商物業。其中位於天水圍天秀路8號天一商城1樓1018及1019號舖，面積約4009方呎，本月初以4550萬元連租約易手，呎價1.13萬元。登記買家為薈美國際有限公司，公司董事包括李祿彬及李祿文，二人均為香港李萬山藥廠董事。商舖現由連鎖快餐店麥當勞租用，月租22.5萬元，租金回報約5.9厘。另億京亦售出觀塘電訊一代廣場樓上舖，位於15樓A、B及C1室，面積約4567方呎，成交價3653.6萬元，呎價約8000元，登記買家為香港基督教會。

千望基座標售 市值1.2億

另外，第一太平戴維斯獲遠洋（3377）委任獨家代理、出售旺角煙廠街31號千望商業基座，總面積約6664方呎，市值約1.2億元，每方呎約1.8萬元。物業將以現狀部分交吉及部分連租約出售，招標截止日期為下月27日。

據悉，「視帝」陳豪和「金牌監製」戚其義有份投資的甜品店「甜姨姨」，租用其中一個1000方呎的商舖，月租約13萬元，呎租約130元。

尖沙嘴加連威老道瑞生尖沙嘴酒店地庫至2樓巨舖正招租，面積約12,903方呎，意向月租約120萬元，呎租約93元。資料顯示，商舖曾由大型運動品牌NIKE承租，月租高達230萬元，即現叫價較高峰期回落近半。