報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
垃圾徵費
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年5月23日星期四
周顯 投資二三事
投資策略
快手首季經調整純利44億 勝預期 再推回購計劃 擬3年最多160億港元
微短劇新規 須先審核備案
李澤鉅：長建國際業務為本業 感情上以香港為家鄉
霍建寧：倘利率降 對港燈股價樂觀
恒指整固跌25點 資金炒業績股
拼多多首季勁賺280億 超預期逾倍
港科探索溢價兩成回購1億股 股份將註銷 大股東等變相增持至近52%
彭博：工行等促分行向國企貸款購庫存房
穆迪：內地新措施助紓房地產市場短期壓力
保監局：續跟進經紀向內地客違規銷售
ACCX獲英批准推虛幣期權期貨合約
港鐵主席：滿意旗下住宅銷情 反映樓市回暖
高鑫零售：有信心本財年實現以億元計盈利
高盛：歐加快減息 美元續強勢 其他央行更早減息 將助美聯儲實現通脹目標
英上月CPI升2.3% 近3年最低增長
Tesla上月歐新車註冊按年跌2.3% 15月最低
張兆聰：快手季績佳 可分段收集
美元定存高息精選
技術取勝：泡泡瑪特料約36元有沽壓
劉思明：京東發CB後回調 料123元有支持
周顯：老闆欠債 「人頭」無辜破產
湯文亮：銀行家不敢逆銀行意
NOVO LAND兩房銀主盤450萬沽 實呎不足1.1萬 兩年貶值逾三成
盈翠平均呎租 不足半年彈近9%
陳百強家人5526萬購凱玥4房戶
晶苑羅樂風家族 2.2億購長沙灣酒店
仲量聯行：甲廈中長期新供應料減200萬呎
中原施永青：觀望樓價止跌否 內房股續升存疑
「撤辣」經濟復蘇利好 港樓價料已見底
周顯：老闆欠債 「人頭」無辜破產
【明報專訊】這幾年來，不斷有朋友破產、「着草」、失蹤，甚至是無故死亡，端的是令人傷感。不久前，又有一名朋友，被人入紙控告破產，其過程十分無辜，也十分傷感。
相關字詞﹕
投資二三事
財經專欄
周顯
上 / 下一篇新聞
快手首季經調整純利44億 勝預期 再推回購計劃 擬3年最多160億港元
微短劇新規 須先審核備案
李澤鉅：長建國際業務為本業 感情上以香港為家鄉
霍建寧：倘利率降 對港燈股價樂觀
恒指整固跌25點 資金炒業績股
拼多多首季勁賺280億 超預期逾倍
港科探索溢價兩成回購1億股 股份將註銷 大股東等變相增持至近52%
彭博：工行等促分行向國企貸款購庫存房
穆迪：內地新措施助紓房地產市場短期壓力
保監局：續跟進經紀向內地客違規銷售
ACCX獲英批准推虛幣期權期貨合約
港鐵主席：滿意旗下住宅銷情 反映樓市回暖
高鑫零售：有信心本財年實現以億元計盈利
高盛：歐加快減息 美元續強勢 其他央行更早減息 將助美聯儲實現通脹目標
英上月CPI升2.3% 近3年最低增長
Tesla上月歐新車註冊按年跌2.3% 15月最低
張兆聰：快手季績佳 可分段收集
美元定存高息精選
技術取勝：泡泡瑪特料約36元有沽壓
劉思明：京東發CB後回調 料123元有支持
周顯：老闆欠債 「人頭」無辜破產
湯文亮：銀行家不敢逆銀行意
NOVO LAND兩房銀主盤450萬沽 實呎不足1.1萬 兩年貶值逾三成
盈翠平均呎租 不足半年彈近9%
陳百強家人5526萬購凱玥4房戶
晶苑羅樂風家族 2.2億購長沙灣酒店
仲量聯行：甲廈中長期新供應料減200萬呎
中原施永青：觀望樓價止跌否 內房股續升存疑
「撤辣」經濟復蘇利好 港樓價料已見底
快手首季經調整純利44億 勝預期 再推回購計劃 擬3年最多160億港元
微短劇新規 須先審核備案
李澤鉅：長建國際業務為本業 感情上以香港為家鄉
霍建寧：倘利率降 對港燈股價樂觀
恒指整固跌25點 資金炒業績股
拼多多首季勁賺280億 超預期逾倍
港科探索溢價兩成回購1億股 股份將註銷 大股東等變相增持至近52%
彭博：工行等促分行向國企貸款購庫存房
穆迪：內地新措施助紓房地產市場短期壓力
保監局：續跟進經紀向內地客違規銷售
ACCX獲英批准推虛幣期權期貨合約
港鐵主席：滿意旗下住宅銷情 反映樓市回暖
高鑫零售：有信心本財年實現以億元計盈利
高盛：歐加快減息 美元續強勢 其他央行更早減息 將助美聯儲實現通脹目標
英上月CPI升2.3% 近3年最低增長
Tesla上月歐新車註冊按年跌2.3% 15月最低
張兆聰：快手季績佳 可分段收集
美元定存高息精選
技術取勝：泡泡瑪特料約36元有沽壓
劉思明：京東發CB後回調 料123元有支持
湯文亮：銀行家不敢逆銀行意
NOVO LAND兩房銀主盤450萬沽 實呎不足1.1萬 兩年貶值逾三成
盈翠平均呎租 不足半年彈近9%
陳百強家人5526萬購凱玥4房戶
晶苑羅樂風家族 2.2億購長沙灣酒店
仲量聯行：甲廈中長期新供應料減200萬呎
中原施永青：觀望樓價止跌否 內房股續升存疑
「撤辣」經濟復蘇利好 港樓價料已見底
prev
next