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經濟

高鑫零售：有信心本財年實現以億元計盈利

【明報專訊】內地大賣場「大潤發」母企高鑫零售（6808）首席執行官及執行董事沈輝在業績記者會上解釋，截至2024年3月底的財年高鑫盈轉虧蝕16.05億元（人民幣，下同）主要是因為降本增效速度未能跟上營收下滑速度，高鑫過去一段時間缺失不少中低價位商品，且甚少關注同行間商品的價格。商品價格偏高，因而導致客單量低，營收下滑。

將壓低商品單價 冀增客單量

沈輝稱，集團未來會通過優化員工結構等方式降本增效，並回歸初心，銷售更多中低價格商品，調整價格政策，「回歸民生商戶特質」，壓低商品單價，滿足顧客需求，以增加客單量。他表示有信心現財年扭虧為盈，並且實現「以億為單位」的盈利。他亦透露高鑫5月份營收較去年同期有6%的增長。

另外，沈輝指本財年資本支出預測約12億元，主要用作翻新和新開門店。集團計劃在今年新開10多家大賣場和中型超市，並計劃在華東的二三線城市新開4家會員店，分別位於常熟、嘉興、無錫及江陰，冀會員店及中超成為集團「第二增長曲線」。另會留意旗下錄得現金流為負的店舖情况，但暫未有關店計劃。

此外，高鑫上財年同店銷售倒退6.6%，沈輝指集團今年4月、5月的經營情况有所改善，估計今年同店銷售可以持平。

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