彭博：工行等促分行向國企貸款購庫存房

要求員工須盡職調查

彭博引述知情人士指出，相關併購貸款幫助國企從出現債務問題的發展商，收購手上陷入困難的項目，為確保資金用於項目，銀行要求員工須進行盡職調查，因此目前未能確認措施會否大幅帶動內銀貸款增長。工行沒有回應彭博查詢。

人民銀行提供的再貸款可轉化為金融機構5000億元的信貸額，再貸款利率為1.75厘。消息指內銀向國企提供的併購貸款利率據具體情况而定，目前國企發展商的貸款利率約為4厘，對民企發展商的利率則高一倍。

此外，匯豐發表報告指中央推支持房市政策後，地方政府已迅速跟進，如北上廣深等城市下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點。因為政策放寬地方政府在首期比例和按揭利率更多決定權，降低減息迫切性，因此本月貸款市場報價利率（LPR）維持不變。

匯豐：上周末深圳一手成交增九成

市場反應方面，匯豐指反應相當積極，上個周末深圳一手樓成交量較前一個周末增長九成，二手樓成交量也增長六成。南京、鄭州、西安、合肥等城市睇樓量，也較對上一個周末增加兩成至三成。該行認為，措施應有助刺激真實需求，不過新屋銷售不太可能立即反彈，另外近期只有一線城市的銷售按年和按月均有增長，新政策產生效用仍然需時。