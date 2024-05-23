港科探索溢價兩成回購1億股 股份將註銷 大股東等變相增持至近52%

回購要約涉資最多2.15億

值得留意的是，今次回購股份將予以註銷，變相令控股股東、創辦人兼副主席王維基、主席張子建等人持有的Top Group一致行動集團持股由原來45.75%，增加至51.55%，令其控股權更穩。

由於Top Group持股增加亦觸發全購要約，Top Group將向證監會提出清洗豁免申請，並維持港科探索在聯交所的上市地位。截至2023年底集團手頭現金及現金等價物為3.31億元及擁定期存款2.43億元，並無負債。

公司指，今次提出要約是由於目前股價並未反映其內在價值及業務前景；亦反映公司對其潛在增長及業務長遠前景的信心；更可積極優化公司資本架構，將可提高每股股份盈利、每股股份資產淨值及股東整體回報。公司投資及發展策略為實現長遠增長及可持續發展，此需進行一段時間的投資，並在中短期內影響其溢利及整體財務表現。

鑑於公司股東眾多且其投資目標各異，該策略或與尋求短期回報或持續派息的股東並不一致，要約將為有關股東提供離場的部分機會。

2023年6月份公司亦以相同理由提出於公開市場回購1億元的股份，當時股價為4.36元水平。其後在12月再加碼4000萬元進行回購，當時股價已跌至2.47元。

不過，由於2020年初公司曾配售9000萬股，籌資4.5億元擴展其電商業務，公司近年多次強調需持續投資，卻又連番回購，均引起市場關注。

對於今次港科探索斥2.15億元回購，獨立股評人李聲揚表示，相信公司覺得股價被低估，因目前已低於其帳面價值，故回購合理亦似乎「有着數」，不過可能會面對其他股東壓力。今次回購後，令大股東王維基等一致行動人持股升超過50%亦是其「意外收獲」。

分析：不建議當前價位沽出

至於小股東是否應接納要約，以及碎股應如何處理？李聲揚認為，如果介意持有碎股便不應參與，其個人亦不建議其他人在當前價位沽出。港科探索在公告提到，以每手1000股進行買賣，接納要約的股東或將導致其持有碎股。公司將作出安排，讓有關接納股東可出售其碎股或將其碎股補足至整手買賣單位。

李聲揚又表示，對於公司財務情况不太擔心，因港科探索「始終仲賺緊錢，又零負債，况且而家股價低位」，估計公司即使有資金需要，短期亦不會向股東「伸手」。

明報記者 方楚茵