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經濟

恒指整固跌25點 資金炒業績股

【明報專訊】港股周二大跌逾400點後繼續整固，在美聯儲公布上月議息紀錄前夕，大市無明確方向，資金聚焦炒績優股或偷步炒業績股。今日公布業績的聯想（0992）獲摩根士丹利唱好，大升目標價逾六成，推升股價漲逾12%，為全日表現最佳藍籌；昨收市後公布季績的快手（1024）亦曾漲逾半成。恒指早段曾升過百點，惟升勢無以為繼，最終收報19,195點，跌25點，守住10天平均線，成交縮減至不足1300億元，為近兩周低位，北水續流入逾16億元。

成交近兩周低

北水淨流入逾16億

隔晚美股回穩，標指、納指再創收市新高，昨天恒指高開4點後不久轉跌，但於低位有支持，一度倒升139點，午後反覆向下，最終收報19,195點，跌25點或0.13%，兩天累挫440點；國指跌3點或0.05%，收報6817點，科指升11點或0.3%，收報3992點。

北水淨流入增至16.53億元，為連續第5日流入，累計流入145.45億元。北水繼續買內銀股，中行（3988）獲淨流入7.2億元，繼續是北水最多淨買股份，建行（0939）亦有3.2億元北水淨流入；昨升13%的小鵬汽車（9868）遭北水淨沽4.5億元，美團（3690）、小米（1810）亦分別被淨沽2.96億元及2.16億元。

大摩勁升目標價

聯想漲逾12%

聯想伙拍高通（美：QCOM）及微軟（美：MSFT）推出新一代人工智能電腦，獲大摩發表報告唱好，指聯想一直被低估，但人工智能電腦（AI PC）的冒起將支持聯想估值重估，預期聯想的AI PC收入佔比，將由今年的2%增至2028年的53%，為全球個人電腦OEM廠商中最高，聯想將是亞洲的主要受惠者，把該股目標價由9.1元大幅上調至15元，評級由「與大市同步」升至「增持」，並將其列為首選股票。

科技股個別發展，除騰訊（0700）、小米靠穩，阿里巴巴（9988）跌1.7%，京東（9618）跌2.3%，美團跌0.7%，快手績前收升2%；汽車股普升，小鵬績優獲捧大升近13%外，蔚來（9866）升逾5%，理想（2015）升近2%。

分析：下跌風險不大

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股於高位整固，雖兩連跌但守住10天線，成交亦維持過千億元，反映市底甚強，相信現階段下跌風險不大，但大市已累升3000幾點，後市需要利好政策、消息配合才可進一步推高。

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