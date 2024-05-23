李澤鉅：長建國際業務為本業 感情上以香港為家鄉

稱港金融中心地位愈來愈鞏固

長建完成兩項收購後，李澤鉅稱，現時與去年底手持現金130億元、淨負債相對資本淨額7.7%，維持在差不多水平。在物色新投資時，他形容：「可持續發展對長建是生意，並非措施，而是一直走在業界之先。」他們正研究脫碳相關的新投資機遇，將來非以哪個國家或地點作投資選擇，而是視乎回報率及是否優質資產而定。

雖然有股東質疑長建去年度盈利只有單位數增幅，李澤鉅指出，這與在2022年減持英國Northrumbrian Water部分權益錄得一次過收益有關。撇除這個因素其盈利按年增長12%，營運現金流亦創86億元新高。由於所持資產多為受規管並提供穩定經常收入，加上非受規管業務如歐洲ista等已晉身10億元收入之列，因此在面對經濟衝擊時仍然保持穩健。

至於長建旗下電能實業（0006），新任主席甄達安昨日回應股東時稱，期待和長江實業（1113）及長江基建合作物色穩定兼具回報的收購。對於股東提出能否如長建般每年增派股息，執行董事陳來順稱，截至去年底集團淨持現金42億元，會用於收購及尋求自身增長，對現行穩定派息政策感到舒適。行政總裁蔡肇中補充，電能會循發電、配電及配氣着手推進能源轉型。當中在配氣領域，電能已在南澳洲嘗試在日間太陽能及晚間風能過剩下產電，用作供應電解氫（即綠氫）並向當地網絡供應10%氫氣，同時擴大轉廢為能，結合再生的天然氣供暖及運輸項目所需。