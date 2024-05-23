明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

李澤鉅：長建國際業務為本業 感情上以香港為家鄉

【明報專訊】長江基建（1038）近期在北愛爾蘭及英國接連收購天然氣網絡及太陽能業務，集團主席李澤鉅昨早出席股東周年大會回應提問時表示，集團作為環球基建集團是以國際業務為本業。但是感情上以香港為家鄉，他亦叫香港為Home Town，因此當有項目有合理回報便一定投資。他又稱，香港作為國際金融中心，愈多國際企業及家族辦公室在港發展，香港的國際金融中心之地位只會愈來愈鞏固，底氣會更好，有利長遠發展。

稱港金融中心地位愈來愈鞏固

長建完成兩項收購後，李澤鉅稱，現時與去年底手持現金130億元、淨負債相對資本淨額7.7%，維持在差不多水平。在物色新投資時，他形容：「可持續發展對長建是生意，並非措施，而是一直走在業界之先。」他們正研究脫碳相關的新投資機遇，將來非以哪個國家或地點作投資選擇，而是視乎回報率及是否優質資產而定。

雖然有股東質疑長建去年度盈利只有單位數增幅，李澤鉅指出，這與在2022年減持英國Northrumbrian Water部分權益錄得一次過收益有關。撇除這個因素其盈利按年增長12%，營運現金流亦創86億元新高。由於所持資產多為受規管並提供穩定經常收入，加上非受規管業務如歐洲ista等已晉身10億元收入之列，因此在面對經濟衝擊時仍然保持穩健。

至於長建旗下電能實業（0006），新任主席甄達安昨日回應股東時稱，期待和長江實業（1113）及長江基建合作物色穩定兼具回報的收購。對於股東提出能否如長建般每年增派股息，執行董事陳來順稱，截至去年底集團淨持現金42億元，會用於收購及尋求自身增長，對現行穩定派息政策感到舒適。行政總裁蔡肇中補充，電能會循發電、配電及配氣着手推進能源轉型。當中在配氣領域，電能已在南澳洲嘗試在日間太陽能及晚間風能過剩下產電，用作供應電解氫（即綠氫）並向當地網絡供應10%氫氣，同時擴大轉廢為能，結合再生的天然氣供暖及運輸項目所需。

相關字詞﹕陳來順 蔡肇中 甄達安 李澤鉅 長江基建

上 / 下一篇新聞