摩根資產管理許長泰：美減息步伐存變數 組合加港股避險

許長泰表示，今年以來美國經濟保持強韌，就業市場及通脹數據持續偏強，市場對美國減息周期展開時間點的預期一再往後推延，早前的預期由3月延至6月，到最近的預期再由6月往後推遲至9月，若今年6月美國通脹水平處於3%以上，同時就業市場需求仍強勁，不排除市場對聯儲局減息時間點的預期會進一步往後移至今年年底。

他續稱，儘管目前難以準確預測美國何時減息，但認為減息周期較大機會於今年年內開展，基於美國經濟增長已在放緩，只是放緩速度並不明顯，如在信用卡市場開始出現低收入家庭延遲還款，甚至無力還款的個案，又如不少中小企正面對借貸成本上升的壓力，隨着這些情况逐步浮現，有望促使聯儲局於今年稍後時間減息。

倘年內減息 宜股債平衡配置

倘減息周期如預期於年內啟動，許長泰提醒，在未來12至18個月，投資者宜在投資組合中採取股債平衡的資產配置，雖然短期而言，無論是敘造定存或是投資短期貨幣市場基金，此等現金回報表現仍可跑贏不少債券，相信隨着減息周期展開，屆時債券表現將會向好，尤其是美國國債及投資級別企業債回報均有望優於現金，還要留意的是，現時市場對美國經濟前景看法傾向正面，普遍預期將「軟着陸」，更有部分市場人士預期美經濟將「不着陸」，萬一美國經濟出現狀况，出乎意料地轉差，屆時美國國債及投資級別企業債，將可作為投資組合中抵消股票市場波幅的救生圈，因此投資者更應於減息前持有債券。

無疑相對於債券，市場更憧憬減息後的股市表現。許長泰表示，未來12至18個月較看好美國、日本，以及個別受惠於出口增長的亞洲市場，如韓國及台灣市場，但由於環球經濟增長不一致，美國減息時間未定，加上地緣政治風險等不確定因素，分散投資於不同市場，可降低投資組合的風險，如當美國市場受到市場改變減息預期而調整，投資組合內若持有中國內地或香港市場股份，可發揮避險作用，因目前帶動美國及中國市場的因素不相同，隨着內地持續推出政策支持經濟，加上內地及香港市場估值相對美股吸引，以致今年以來美股波動時，內地及香港市場的表現相對穩定。

內地與港市場 看好國企股高息股等

許長泰預期，今年中國經濟增長有望達5%，料主要增長動力將來自出口及與政府相關的基建項目投資，惟目前房地產市場仍在整固，私人投資偏弱，人均消費開支尚未恢復疫前水平，以致環球投資者對投資內地及香港市場依然維持審慎的態度，但近期內地及香港市場相對吸引的估值，令不少環球投資者開始作出短線戰略部署，認為若要吸引環球投資者轉向長線投資，中國市場或需提供更多亮點，目前相對看好內地及香港市場防守性較高的股份，如部分舊經濟股、國企股及高息股等。

去年標普500指數升逾24%，年初至今約累升11%，許長泰認為，儘管美國市場估值不廉宜，但市場未見泡沫，因投資者仍以量化角度討論企業盈利，市場未見不理性投資，如近期市場便根據業績審視科技七巨頭的估值，令七巨頭股價走勢現分歧，也未見盲目投資人工智能主題的狀况，最近投資者開始留意其他盈利可受惠於美國經濟增長的股份，如健康護理股、金融股及零售股等。

美股未見泡沫 日股料吸更多外資

現時市場除看好今年美國企業盈利增長外，並料日本及亞太（除日本）市場今年企業盈利將錄正增長。

許長泰指出，日本企業盈利的穩定性較不少市場為高，今明兩年盈利有望保持增長，加上企業管治持續改善，為吸引資金流入的誘因，要留意的是，由2010初至2022年間，外資不斷流出日本市場，累計涉資約2400億美元，而過去一年多外資重新流入日本市場金額約700多億美元，且近年日本投資者鍾情美股多於日股，意味未來日本市場有望吸引更多海外及本地資金流入。

明報記者 劉敬華

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