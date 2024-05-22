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峻譽‧渣甸山主攻兩房 入門版豪宅

峻譽‧渣甸山

【明報專訊】港島渣甸山為香港最知名傳統豪宅地段之一，向來是城中富豪及知名人士聚居地，區內住宅單位的面積，向來動輒數千方呎起，以至數萬方呎的巨宅不等。事實上，區內亦鮮有全樓新盤供應，細單位更屬鳳毛麟角；由中信泰富發展、位於大坑道135號的峻譽‧渣甸山，總共提供114伙，近七成單位屬兩房戶，最細單位實用面積435方呎，成為同地段豪宅屋苑的罕見入門盤。

明報記者 歐陽慧恩

攝影 黃志東

峻譽‧渣甸山由兩座組成，關鍵日期為2026年3月，樓花期長近兩年。屋苑所位處地段，環境幽靜，亦鄰近天后及跑馬地等地區，擁有靜中帶旺的地利優勢。

單位總數114伙 樓花期近兩年

項目第1座提供實用面積逾1600方呎4房大戶，每層設兩伙，共有30個標準戶。兩房單位則全數位於第2座，標準樓層每層5伙，其中實用面積435方呎的兩房細單位，共設30伙，而兩房一套的「大兩房」則設45伙，另有9伙特色單位。不過，屋苑不設3房單位，「大兩房」及四房單位的實用面積相差約千方呎，分別瞄準「上車」及換樓市場。

示範單位糅合日本北歐簡約風

由於屋苑主打兩房戶型，發展商亦開放兩個相關戶型的連裝修示範單位；其中以第2座8樓D室為藍本的示範單位，實用面積435方呎，採開放式廚房設計，採用糅合日本、北歐簡約風格的「JAPANDI」裝修格調，清新恬靜 。

單位客飯廳開則方正，設計師巧妙利用黑色電視櫃，配襯開放式廚房的櫥櫃用色，令單位用色得以互相呼應，並同時使用大量木製家具及木紋地板，貫徹全屋裝修風格；客飯廳連接露台，可提高室內採光度。

睡房方面，其中一間房洋溢日式禪味設計，放置儲物櫃；主人房運用大量木材，帶出和諧氛圍，而浴室加入傳統日式風格， 洋溢日式旅館感覺，貼合年輕一族的品味。

另一示範單位以第2座8樓A室為藍本，實用面積687方呎，兩房一套間隔，同樣採開放式廚房設計，以意式風格為裝修主調，主要採用柔和淺色為色調，同時以無主燈設計令室內光線更柔和。

開放式廚房設計具時尚感

開放式廚房設計時尚，櫥櫃配上曲尺形餐枱，並配備電磁爐、蒸焗爐、雪櫃、洗碗碟機、洗衣乾衣機等家電。至於單位原則的細房，在打通後設計成半開放式書房，令房、廳空間感同步提升；主人房連接套廁，亦設衣帽間，並採雙邊衣櫃設計。

至於兩個浴室，均加入雲石元素貫徹格調，其中主人房浴室設偌大窗戶，提升室內通風及採光度。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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