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經濟

香港地產

PARK SEASONS周六新一輪發售154伙

【明報專訊】新盤交投氣氛仍算不俗，綜合市場資訊，5月至今整體一手成交暫錄約1180宗之際，會德豐地產與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，落實本周六（25日）新一輪發售154伙；SEASONS系列3月推出至今累售約725伙，估計套現約46億元。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀指出，PARK SEASONS本周六發售單位，包括149個標準一房及兩房戶，以及首度推出的5個連平台特色戶，實用面樍283方呎至496方呎，折實價454.6萬至777.9萬元，整批折實均呎14,997元；入場單位為第2A座9樓E室，實用面積322方呎一房間隔，折實價454.6萬元、折實呎價1.41萬元，整批單位預計可套現約10.2億元（價單定價計）。

SILVERSANDS連沽5伙套4040萬

會德豐地產同系啟德跑道區MIAMI QUAY I，再售一伙，為第1座10樓A室，實用面積716方呎3房1套間隔，成交價1790.4萬元、實呎2.5萬元；項目以現樓形式銷售約一周，累錄23宗成交，套現逾2.83億元。

此外，信置（0083）旗下已屆現樓的馬鞍山SILVERSANDS，昨連沽5伙，成交價由767.04萬至893.76萬元、實呎1.71萬至1.77萬元，吸金逾4040萬元；當中包括第5A座1樓A室，實用面積504方呎，成交價893.76萬元、實呎1.77萬元。

星星地產（1560）旗下元朗新盤雨後，由年初以現樓形式推出至今沽85伙，發展商開放1個連裝修示範單位，為21樓S室，實用面積294方呎、原則為開放式間隔，現採用玻璃趟門間成另類一房設計，而買家購入開放式戶，可選免費家俬組合優惠改成一房，如不選用此優惠可減樓價7萬元。

另香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城，5月至今累售兩伙、吸金逾3582萬元，其中第16座1樓C室、實用面積1388方呎3房間隔，成交價1638萬元、實呎1.18萬元。

相關字詞﹕信置(0083) 會德豐 星星地產 雨後 MIAMI QUAY I SEASONS系列 新盤推售 一手貨尾 一手新盤

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