明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

恒地衛城道8號豪宅獲批入伙紙

【明報專訊】恒地（0012）多年前發售的西半山天匯，多次創下高價紀錄、更曾被形容為「亞洲樓王」；事實上，恒地近年積極發展西半山同區美麗臺項目，或打造成如天匯的豪宅地標。據屋宇署資料，項目已於今年3月獲批入伙紙，市場估計項目最大單位的實用面積，有機會達1萬方呎，估計發展商會待完成項目內部裝修後，才推出市場發售。

據屋宇署資料顯示，上述美麗臺項目現址為衛城道8號，分兩期獲批入伙紙，提供172個單位，當中以大單位為主，最大一伙以屋宇署可用面積計，約7968方呎，惟有關面積並未計算廚房、浴室等，故市場人士相信，未來發展商售樓，最大單位的實用面積有機會達1萬方呎，料項目大部分單位均享開揚都會景色。雖然物業已獲批入伙紙，但市場消息，發展商今年展開銷售的機會不大，估計待完成全部內部裝修等工程後，再作銷售。

另屋宇署3月批出15份建築圖則，包括4項住宅及商住發展等；長實（1113）與市建局合作發展的西營盤皇后大道西/賢居里項目，於3月獲屋宇署批出圖則，將建1座33層高（在3層基座、1層低層地下，以及1層地庫之上）之商住大樓，涉11.17萬方呎住宅樓面、1.7萬方呎非住宅樓面。另永隆銀行伍氏家族持有的東半山大坑道58號項目，則獲批建1座18層高住宅物業，涉1.59萬方呎樓面。

長實西區項目批建33層商住大廈

另九倉（0004）與心光盲人院暨學校在2021年換地後，心光盲人院積極籌建東涌宿舍，今年3月獲屋宇署准建1幢4層高（另設一層地庫）的宿舍，涉25.18萬方呎。資料顯示，九倉2021年向心光盲人院支付7億元，以及東涌沙咀頭4幅約19萬方呎土地，換取薄扶林學校現址，重建為海景豪宅。

心光東涌批建宿舍涉逾20萬呎

心光盲人院暨學校表示，新校址位處東涌，可建樓面約20萬方呎，較現時校舍約14萬方呎，增加6萬方呎或43%，估計至少5年以上才建成新校。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，3月全港未有私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為自去年1月以來，相隔14個月後再現「零動工」；另3月全港有6個項目落成，合共1381個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較2月的1伙大增1380倍。

相關字詞﹕心光盲人院暨學校 屋宇署 動工量 落成量 批則 衛城道8號 美麗臺 天匯

上 / 下一篇新聞

人幣轉弱 科網累港股回吐415點 高盛看好中資股 上調MSCI中國滬深300目標價
人幣轉弱 科網累港股回吐415點 高盛看好中資股 上調MSCI中國滬深300目標價
小鵬首季虧損收窄四成勝預期 料末季交付大增 美股價曾升26%
小鵬首季虧損收窄四成勝預期 料末季交付大增 美股價曾升26%
大行降理想汽車目標價 憂毛利率受壓
大行降理想汽車目標價 憂毛利率受壓
新地簽230億銀團貸款 23銀行參與
新地簽230億銀團貸款 23銀行參與
特首：打風開市7月公布做法 不存在當月執行
特首：打風開市7月公布做法 不存在當月執行
京東發17.5億美元換股優先票據
京東發17.5億美元換股優先票據
攜程首季多賺28% 勝預期 業務料續增長 花旗建銀國際上調目標價
攜程首季多賺28% 勝預期 業務料續增長 花旗建銀國際上調目標價
同程首季純利近4億 收入按年增五成
同程首季純利近4億 收入按年增五成
Adyen：港受訪者社媒購物比例超全球
Adyen：港受訪者社媒購物比例超全球
偉易達全年多賺12% 末期息0.48美元
偉易達全年多賺12% 末期息0.48美元
量化派科技遞表 去年度虧轉盈
量化派科技遞表 去年度虧轉盈
佳兆業美好：郭英成任主席
佳兆業美好：郭英成任主席
瑞銀報告：家族企業回報率更高
瑞銀報告：家族企業回報率更高
摩通戴蒙改口風 5年內交棒 首預告提前退休 拖低股價4.5%
摩通戴蒙改口風 5年內交棒 首預告提前退休 拖低股價4.5%
憧憬美批現貨ETF 以太幣升逾兩成
憧憬美批現貨ETF 以太幣升逾兩成
聯儲理事：通脹數據須持續良好才減息
聯儲理事：通脹數據須持續良好才減息
張兆聰：理想偏弱 反彈做淡吸引
張兆聰：理想偏弱 反彈做淡吸引
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：人幣或保持相對弱勢
姜靜：人幣或保持相對弱勢
技術取勝：裕元14元以上整固待變
技術取勝：裕元14元以上整固待變
騰訊新手遊疑太多玩家 上架1小時需停服維護
騰訊新手遊疑太多玩家 上架1小時需停服維護
David Webb招義務編輯「永續」個人網站
David Webb招義務編輯「永續」個人網站
劉思明：恒指或高位整固 消化獲利回吐壓力
劉思明：恒指或高位整固 消化獲利回吐壓力
周顯：電動車劈價潮未完
周顯：電動車劈價潮未完
湯文亮：「優先選購」 易做炮灰
湯文亮：「優先選購」 易做炮灰
王菲6450萬沽深灣9號4房 帳賺兩成 成交價較劉嘉玲上月售出同類戶平13%
王菲6450萬沽深灣9號4房 帳賺兩成 成交價較劉嘉玲上月售出同類戶平13%
嘉湖兩房業主持貨3個月賺兩成
嘉湖兩房業主持貨3個月賺兩成
PARK SEASONS周六新一輪發售154伙
PARK SEASONS周六新一輪發售154伙
金朝陽葵涌擬建凍倉 規劃署不反對
金朝陽葵涌擬建凍倉 規劃署不反對
萊坊對商廈ESG開展調研
萊坊對商廈ESG開展調研
峻譽‧渣甸山主攻兩房 入門版豪宅
峻譽‧渣甸山主攻兩房 入門版豪宅
中信泰富5年前斥32億奪地皮
中信泰富5年前斥32億奪地皮
摩根資產管理許長泰：美減息步伐存變數 組合加港股避險
摩根資產管理許長泰：美減息步伐存變數 組合加港股避險