王菲6450萬沽深灣9號4房 帳賺兩成 成交價較劉嘉玲上月售出同類戶平13%

明報記者 林尚民

資料顯示，上述成交單位為深灣9號第1座中低層A室，實用面積1949方呎、4房雙套間隔，據悉原叫價約8000萬元，上月底以6450萬元連車位售出，即較叫價減價1550萬元或19%，實呎33,094元。

4房雙套設計 呎價逾3.3萬

上述單位由海外註冊公司Clayton Worldwide Holdings Limited，於2011年以逾5233萬元一手購入，當年買賣文件由王菲經理人陳家瑛（Katie）代為簽署，據悉王菲為單位實際買家；王菲及後以170萬元購入屋苑一個車位，合共約5403.6萬元，以現時成交價6450萬元計，王菲持貨約12年半，帳面獲利1046.4萬元，賺幅19.4%。

雖然王菲今次帳面獲利逾1000萬元，惟對比其好友劉嘉玲，卻存在一定差距。

資料顯示，劉嘉玲2011年與王菲同時購入深灣9號，其中一伙為較王菲單位樓高一層，單位面積、間隔、景觀完全相同的第1座中低層A室，上月初連車位以7380萬元、實呎37,865元；換言之，在不足一個月內，王菲所售單位價錢，較劉嘉玲低930萬元或12.6%。

事實上，王菲過往曾多次買賣豪宅，包括2001年以3450萬元購入赤柱龜背灣一幢洋房，當時被傳媒形容為「鋒菲戀愛巢」，該洋房實用面積4002方呎、實呎8621元，至2003年王菲以3250萬元售出，帳面蝕200萬元或近6%。

另政府「撤辣」後，吸引部分海外投資者入市。協成行或相關人士早前以3430萬元售出的尖沙嘴名鑄高層G室兩房戶、實用面積1030方呎，實呎3.33萬元，登記買家為蔣氏國際控股（香港）有限公司，公司董事包括CHIANG, PATRICK JING WAH等，持美國護照。

美籍客3430萬承接協成行名鑄單位

至於協成行相關人士，於2009年以約2954萬元一手購入，帳面賺476萬元或16%。資料顯示，蔣氏於「撤辣」後，已先後購入3個舖位及1個住宅單位，估計涉資逾1億元。