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經濟
2024年5月22日星期三
周顯 投資二三事
投資策略
人幣轉弱 科網累港股回吐415點 高盛看好中資股 上調MSCI中國滬深300目標價
小鵬首季虧損收窄四成勝預期 料末季交付大增 美股價曾升26%
大行降理想汽車目標價 憂毛利率受壓
新地簽230億銀團貸款 23銀行參與
特首：打風開市7月公布做法 不存在當月執行
京東發17.5億美元換股優先票據
攜程首季多賺28% 勝預期 業務料續增長 花旗建銀國際上調目標價
同程首季純利近4億 收入按年增五成
Adyen：港受訪者社媒購物比例超全球
偉易達全年多賺12% 末期息0.48美元
量化派科技遞表 去年度虧轉盈
佳兆業美好：郭英成任主席
瑞銀報告：家族企業回報率更高
摩通戴蒙改口風 5年內交棒 首預告提前退休 拖低股價4.5%
憧憬美批現貨ETF 以太幣升逾兩成
聯儲理事：通脹數據須持續良好才減息
張兆聰：理想偏弱 反彈做淡吸引
人民幣定存高息精選
姜靜：人幣或保持相對弱勢
技術取勝：裕元14元以上整固待變
騰訊新手遊疑太多玩家 上架1小時需停服維護
David Webb招義務編輯「永續」個人網站
劉思明：恒指或高位整固 消化獲利回吐壓力
周顯：電動車劈價潮未完
湯文亮：「優先選購」 易做炮灰
王菲6450萬沽深灣9號4房 帳賺兩成 成交價較劉嘉玲上月售出同類戶平13%
嘉湖兩房業主持貨3個月賺兩成
恒地衛城道8號豪宅獲批入伙紙
PARK SEASONS周六新一輪發售154伙
金朝陽葵涌擬建凍倉 規劃署不反對
萊坊對商廈ESG開展調研
峻譽‧渣甸山主攻兩房 入門版豪宅
中信泰富5年前斥32億奪地皮
摩根資產管理許長泰：美減息步伐存變數 組合加港股避險
周顯：電動車劈價潮未完
【明報專訊】美國指控中國是「產能過剩」，換言之，是產品賣得太平，令到西方產品無法競爭。
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