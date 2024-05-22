姜靜：人幣或保持相對弱勢

最新公布結購匯數據顯示，4月銀行代客結售匯逆差達370億美元，為2016年12月以來最大；將外幣兌換成人民幣的意願降至58.4%，將人民幣兌換成外幣的意願升至70.4%。另外，直接投資繼續錄得淨流出，同時服務出口仍處於逆差。幸好，由於人民幣隱含融資成本低於國債和票據利率，持續吸引外資流入，4月中國債券流入（不包括同業存單）達139億元人民幣，助人民幣一定程度上緩和貶值壓力。另一方面，拜登政府早前宣布對各種中國商品徵收新一輪關稅，消息對人民幣打擊有限，主要是由於關稅覆蓋範圍相對較窄。

美元兌離岸人民幣目前在7.25水平下方交易，貨幣對接下來的走勢或視乎中國刺激措施是否能持續修復信心及恢復需求，人民幣走强需待經濟數據持續回暖。另外，市場焦點亦將在人民幣中間價定價上，若當局放鬆控制匯價，貶值壓力或急升。短期內，不排除人民幣保持相對弱勢，尤其在地緣政治和中國經濟復蘇仍存在不確定性的背景下。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]