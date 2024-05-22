憧憬美批現貨ETF 以太幣升逾兩成

港現貨ETF創新高

SEC須在周四（23日）前，對至少一項以太幣現貨ETF的申請作出決定。彭博社引述知情人士稱，SEC聯繫了至少一家交易所，以及至少一家潛在的以太幣現貨ETF發行商，要求它們更新相關的19b-4申報文件，這反映SEC批准以太幣現貨ETF的可能性可能上升。

消息人士稱，SEC與交易所及潛在發行商的接觸，是意外的轉變，即使這不能保證以太幣現貨ETF會獲批。彭博行業研究的ETF分析師Eric Balchunas周一表示，聽到SEC的審批態度可能出現「180度轉變」的消息，已跟同事 James Seyffart將以太幣現貨ETF獲批的概率，由25%提高至75%。

由於很多投資者已完全排除獲批的可能性，令很多交易員急於為以太幣建倉。不過部分投資者仍態度審慎。

FalconX市場主管Ravi Doshi指出，大多數交易對手淡化SEC與發行商接觸的影響，預計SEC的行動將較市場預期慢。

（綜合報道）

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