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經濟

人幣轉弱 科網累港股回吐415點 高盛看好中資股 上調MSCI中國滬深300目標價

【明報專訊】人民幣兌美元中間價顯著低開27點子，見近3個月新低，在岸價曾跌穿7.24，見3星期低位，加上藍籌車股理想汽車（2015）績差大跌近兩成，影響投資情緒，資金趁機獲利回吐。港股曾跌460點，收報19,220點，跌415點，結束3連升。科指跑輸大市，跌逾3%，失守4000點大關。大市成交連續3日縮減，昨減至約1500億元，為一周低位。分析指出，港股短短4周已升逾3600點，加上近日成交縮減，顯示資金入市態度有保留，港股或進一步調整，支持位18,400點至18,500點。

恒指低開162點，跌幅曾縮窄至148點，午後跌幅擴大，最多跌460點，低見19,175點，收市跌415點；國指跌2.1%；科指跌3.7%，收報3980點。

成交縮至1500億 北水淨買減81%

大市成交較上日減少3.7%至1505億元，是5月14日後最少。北水淨流入4.73億元，較上日大減81%，連續第4日流入。中行（3988）及理想汽車分別錄北水淨流入11.4億及6.8億元。盈富基金（2800）、美團（3690）、騰訊（0700）及小米（1810）分別錄淨流出18.5億元、10.5億元、8.3億元及5.2億元。騰訊及盈富全日成交分別達118億元及117億元。

理想首季業績遜預期，遭大行調低目標價，收市挫19%，報80.65元，是2022年12月30日後收市新低。小鵬汽車（9868）績前瀉10%，蔚來（9866）跌6%。

理想汽車挫19% 內銀逆市升力撐

科網、醫藥股領跌，騰訊、美團、阿里巴巴（9988）、小米及京東（9618）跌1%至3%。內銀股逆市升，限制大市跌勢，中行升1%，工行（1398）及農行（1288）分別升0.6%及0.5%。

繼摩根士丹利後，再有大行調升中資股目標。高盛報告指出，MSCI中國指數自1月低位已回升31%，過去一個月亦升19%，把MSCI中國指數12個月目標從60點調升至70點；滬深300指數從3900點調升到4100點，維持對A股「增持」評級，以及離岸中資股「與大市同步」評級。同時把地產發展商和銀行股評級上調至「與大市同步」。

獨立股評人郭思治表示，港股自4月19日的低位16,044點，升至5月20日的高位19,706點，短短4周已升3662點，股市需要調整，若恒指跌穿10天平均線（約19,027點），技術上已確認近期的升浪已完結，因此投資者暫時宜觀望，不宜急進，這兩天買了貨作短線投資的散戶，要考慮是否要止蝕。此外，港股自上周四創下單日逾2000億元成交後，成交連日縮減，與股市上升背馳，顯示上升動力不足，資金入市態度有保留，認為萬九點是心理關口，如失守，支持位為18,400點至18,500點。

明報記者

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