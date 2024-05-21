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三摺屏手機終有眉目 TCL華為或搶閘

【明報專訊】兩摺屏智能手機自從在2018年第四季初試啼聲、開始小量推出以來，至今已經大約5年半，新鮮感和「高大上」的形象都已經明顯減退。而研究和放風多時、更加值得期待的三摺屏手機，卻一直無影無蹤，令消費者望穿秋水。幸好，最近終於有一些眉目。據內地媒體報道，TCL和華為很可能會在短期內推出三摺屏手機，令屏幕的面積和比例更適合觀看視頻。

TCL新機可「Z」或「G」形摺疊

綜合媒體報道，近日在美國聖荷西市舉行的2024顯示周（Society for Information Display, SID）活動中，TCL華星光電展出了一部能夠真正運作的三摺屏智能手機原型，這可能是全球第一部同類原型。相距TCL在2019年展出一部不能運作的三摺屏智能手機原型，已經有大約5年之久。

這款手機配備的是TCL自行研發的三摺疊顯示屏，其特點是可以用「Z」形或者「G」形的方式完全摺疊，摺疊後的厚度為17毫米，已經比以往的同類原型薄一點。至於屏幕完全攤開之後，對角線的長度為7.85吋，長闊比則接近主流視頻的16比9。該三摺疊屏幕還支援Tandem、LTPO、PLP等多種重低功耗技術，在實現高亮度的同時，也具備低功耗、長壽命的優點。更新率方面，最高則可以達到120Hz（可以在1Hz至120Hz之間調整）。

它還採用了屏下感應器（Sensor Under Panel, SUP）的設計，透過安裝在屏幕下方的感應器，來實現3D臉部辨識、手機解鎖和行動支付。所以，可以毋須開孔開槽，能夠最大程度地保持屏幕完整性。

此外，屏下感應器顯示區（SUP區）與常規顯示區（AA區）的像素密度都達到420ppi，實現了整個屏幕畫面顯示的一致性，可以令用戶享有均勻的視覺體驗。雖然三摺疊屏幕的耐用性有些令人關注，但TCL聲稱，該屏幕經久耐用。目前仍不清楚TCL這款三摺屏手機的商業化計劃，但不少媒體都認為，它已經接近成熟，有望在短期內推出。

另一方面，國家知識產權局近月公布的專利公告顯示，華為技術有限公司在去年2月21日已經申請了一項和三摺屏手機有關的專利「折疊螢幕設備」，發明者包括黃波、查鵬、王彥欣、龐東、于衛東等。從專利介紹來看，它涉及在三摺屏手機採用3個不同厚度殼體的設計，目的是要令手機較為輕巧，以及改善握持手感。至於其摺疊方式，則是「Z」形。多家內地和外國媒體都傳聞，預料華為最快可能會在今年第二季內發表一款三摺屏手機。其中部分媒體更聲稱，華為該款手機完全摺疊之後的屏幕大約是6.4吋，和現時一般智能手機相若；但展開之後的屏幕對角線將達到10吋之多，幾乎及得上大部分平板電腦。

傳華為三摺手機屏幕達10吋

為什麼三摺屏手機比兩摺屏手機更值得期待呢？這是因為，三摺屏手機除了屏幕面積較大之外，其長闊比也比較接近大部分網上視頻的16：9。現時，上下摺的兩摺屏手機的屏幕展開之後，大約就是6.7吋，原則上和一般非摺疊屏手機沒有分別。即是說，用戶在屏幕尺寸上其實沒有什麼得益，更加不要說當成平板電腦來使用。唯一的好處，就只是有些用戶覺得，可以改用面積較小的手機套，掛在腰間看來沒有那麼累贅。

至於左右摺的兩摺屏手機，其屏幕展開之後大約是7吋多至8.1吋，的確比一般非摺疊屏手機大一些。但因為其長闊比大約是1：1，所以不論瀏覽相片、播放視頻，以及玩部分遊戲時，屏幕的上下方都會出現大黑邊，白白浪費了不少面積。

無疑，兩摺屏手機的出貨量由最初微不足道，到2020年達到大約310萬部，2021年大約900萬部，2023年再升至1830萬部，已經累積增長了很多倍。但是，這樣的增長率也有部分是倚靠整體減價，以及催谷相對低檔的上下摺手機來達到。而且，相對於2023年全球智能手機出貨量11.522億部來說，1830萬部兩摺屏手機只佔大約1.59%，仍然只屬小眾玩意，還未能獲得大部分用戶的青睞。再者，摺疊屏手機過了這麼多年，也好應該升級了。

只不過，兩摺屏手機經過好幾年的改良，到了去年7月，才非常勉強的將厚度減至10毫米以內，聲稱進入「毫米時代」（榮耀Honor Magic V2的PU版摺疊時厚9.9毫米；但玻璃版摺疊時厚10.1毫米）。當三摺屏手機推出時，就等於將厚度打回原型，又要重新來一次瘦身大作戰。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]

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