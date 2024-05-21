明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陳頴峯 金科育律

投資策略

陳頴峯：轉數快進軍跨境支付 未來機遇與挑戰（一）

【明報專訊】上周五香港金管局宣布擴大數字人民幣在香港的跨境試點，重點包括：香港人用香港手機就可以開立數字人民幣錢包、可以用錢包在內地的試點商戶做支付、四大國有銀行在香港的子行會推出和營運錢包，以及可以用「轉數快」替錢包增值。雖然暫時不支援個人轉帳，但是已經方便香港人北上消費。

為數字人民幣錢包增值 推動發展

這次擴大數字人民幣在香港測試的其中一個特點，筆者認為除了支持Visa或Mastercard增值，更加支持「轉數快」增值，這應該是金管局加大力度推動「轉數快」作為支付應用和跨境應用的重要一步。轉數快推出初期集中於個人轉帳的應用，近年金管局則比較推動轉數快在支付方面的應用，根據金管局副總裁李達志在3月底的網誌指出，轉數快的支付應用包括錢包增值、帳單繳付和商戶支付，到現在已佔轉數快交易量近五成。

此外，去年底金管局和泰國央行合作，互聯香港的轉數快和泰國的PromptPay，讓香港人可在泰國掃描PromptPay二維碼支付，好處除了方便快速，另外就是在Visa和Mastercard以外的一個選擇，可以避免高昂的手續費。今次用轉數快為數字人民幣錢包增值，就是再進一步加強轉數快的跨境支付應用。

在轉數快網上支付的客戶體驗方面，金管局和政府可以帶頭做得更好，使用轉數快支付，最簡單直接的方法還是掃描二維碼，現在有提供轉數快繳費二維碼的包括稅單、差餉單、水費單等等，但是仍未全面實行到政府所有的網上繳費應用上面，例如交通罰單。政府部門和公共服務機構應該加快步伐，包括全面加入轉數快二維碼作為繳費方式，以提升市民的繳費體驗和效率。

轉數快有以下可以遇見的三大發展機遇：

1）跨境支付的便利與優勢：隨着數字人民幣試點的擴展，轉數快在跨境支付上的應用得到了極大的拓展機會。加上政府推動區域間經濟交流，和人員往來的增加，跨境支付需求將會日益增長。轉數快若能成功與更多國家的支付系統對接，將大大提高跨境支付的便捷和效率。例如，與更多東南亞國家的支付系統互聯互通，將為香港和這些國家的商業和旅遊往來，提供極大的便利。這不僅提高了支付的便利，也降低了交易成本。跟傳統的Visa和Mastercard相比，轉數快提供一個高效且費用更低的選擇。

2）政府與商戶的支持：政府和金融機構的積極支持，是轉數快發展的重要推動力。首先政府部門和公共服務機構的全面推廣，將大大提升轉數快的應用量。商戶方面，尤其是中小企業，轉數快相比其他支付方式具有更低收費的優勢，如果能夠積極配合官方的推廣，將有助於吸引更多的消費者使用，從而提升自身的競爭力。

3）技術的進步與創新：隨着金融科技的不斷發展，轉數快在技術上的進步和創新也為其提供發展空間。「App-to-App」、「Web-to-App」的應用、「可疑識別代號警示」、多重身分驗證等安全措施的應用，將進一步提升用戶體驗和防範詐騙的保障。此外，技術進步也使得轉數快可以與更多的支付場景相結合，拓展應用範圍。

亞洲金融科技師學會副主席 元宇證劵行政總裁兼董事

[陳頴峯 金科育律]

相關字詞﹕轉數快 數字人民幣 金科育律

上 / 下一篇新聞