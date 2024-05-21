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經濟
黃雯怡 股海文蹤

投資策略

黃雯怡：救內房利好中國建材

【明報專訊】上周內地連環出招救樓市，包括央行下調首套、二套房首付比例，下調住房公積金貸款利率，設立3000億元人民幣保障性住房再貸款，以加速內地樓市去庫存。從4月底政治局會議之後，房地產支持政策接連出台，令市場樂觀預期升溫。惟內地購房者信心不足，除了對開發商爛尾的擔憂，更多是對樓價走勢及個人收入預期的擔憂，地產市場短期內未必可扭轉。不過，此前受內房影響嚴重的水泥、建材板塊，目前估值仍處低位，可關注預期修復下優質龍頭建材股表現。

中國建材（3323）是全球最大的水泥生產商，也是全球最大的玻璃纖維等新材料的生產商。中國建材首季度虧損擴大至13.5億元（人民幣，下同），符市場預期，主要受水泥和玻璃纖維價格探底影響。由於春季開工進度偏緩，水泥需求滯後，水泥價格走低，導致盈利壓力較大。而根據4月底水泥網數據，水泥價格指數已實現環比上漲，各區域水泥有提價預期。

4月以來，地方政府加速優化限購政策，同時積極收購商品住房作為公用租賃房，近期市場憧憬更多利好政策，將帶動水泥的需求，有利於中國建材的基礎建材業務見底。另外，中國建材在新材料、工程技術及服務等板塊，收入和利潤均見改善，尤其工程技術服務海外市場需求強勁，主要控股公司中材國際首季度淨利潤同比增長3.1%至6.4億元。

中國建材在政策憧憬預期下，連漲4周，當前往績市盈率約7倍，股息率約7厘，仍吸引，若後續房地產支持政策持續，仍有估值修復空間，可候回吐整固吸納，上望4元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]

相關字詞﹕中國建材 股海文蹤 黃雯怡

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