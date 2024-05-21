國泰4月載客量增26% 看好暑假需求

貨運方面，4月運載量按年增加7.4%至11.74萬公噸貨物，月內貨物收入噸千米數按年下跌0.4%，運載率下跌4.2個百分點至59.5%，而可用貨物噸千米數則增加 6.6%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，4月份的客運業務主要受惠於各地的假期及大型活動帶動的商務及休閒旅行。另外，月內商務出行需求穩健，尤其於廣州舉行的「中國進出口商品交易會」帶動了來自美國的商務客運需求。貨運方面，有見3月份第一季末貨運需求強勁，以及適逢4月上旬的假期影響，月內載貨量一如預期稍為回順，較3月下降13%。

下月恢復巴塞隆拿客運服務

她續稱，國泰航空於下月恢復巴塞隆拿的客運服務，以及香港快運分別於5月及6月開通三亞及菲律賓克拉克航線。

客運方面，預計留學生於暑假回港將帶動六七月的客運需求，對暑假高峰期的前景亦保持樂觀。貨運方面，預計貨運量在未來數月將穩步增長，尤其是亞洲和北美之間的貨運航線。