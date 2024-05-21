大摩調升港股目標 最樂觀看22500 港匯升破7.8 資金驅動恒指續創9個月新高

【明報專訊】港股延續美股升勢繼續走強，昨日收市報19,636點，再創逾9個月高位。大市維持逾1500億元大額成交，港匯突破7.8關，加上港元拆息繼續全線抽升，分析相信這反映資金持續流入的港元需求。一直看淡港股前景的摩根士丹利亦急忙大幅調高去年底訂下的恒指及國指目標價，由預期恒指今年底見16,000點，調整至明年6月目標價19,150點，上調幅度近20%；樂觀情景更可上望22,500點。
明報記者 蕭嘉聰
恒指收市升82點或0.42%，報19,636點；國指升30點或0.44%，報6964點；恒生科技指數收報4135點，升0.55%。大市成交金額1564億元，雖較上個交易日減少12.73%，但已是連續20個交易日逾千億元。北水連續3日錄得淨流入，昨日淨流入24.9億元。
連續20交易日逾千億成交
個股方面，科網股連升多日後有調整，百度（9888）收市跌3.2%至107.4元，昨晚啟動618購物節活動的阿里（9988）收市跌0.41%至85.35元。資金轉投二線股尋寶，商湯（0020）大成交下再急漲，收市報1.57元，升12.14%，成交增至近33億元。
黃金及LME交易的銅價再創新高，亦帶動金股及有色金屬股做好，中國白銀（0815）收市升54.1%至0.47元，中國黃金（2099）、紫金（2899）及招金（1818）分別升7.96%、4.91%及4.69%。
大摩將國指目標價由今年底5450點，調升24.8%至明年6月見6800點，最樂觀情况可見8100點；滬深300指數明年中目標價亦調升11.4%至3900點。但值得注意是，大摩最新公布的基本情景明年6月目標價，恒指及國指均都低於現價，反映該行未預期近日升幅未來一年可持續。
料日股潛在升17% 較中資股吸引
大摩認為，目前市場預期中國股票今年可保持每股盈利錄得雙位數增長，但內地名義GDP增長不足5%，企業表現將令市場失望，且目前中資股預測市盈率已回到10年平均的10.4倍。此外，該行仍認為日本股票較中資股更吸引，給予日本TOPIX指數的基本情景目標價由2800點，升至明年中的3200點，潛在升幅仍有近17%。
另中金公司報告指出，根據上次恒生綜合指數調整及港股通納入要求，預計速騰聚創（2498）或符合港股通納入範圍；去年10月上市的極兔速遞（1519）亦即將滿足同股不同權公司納入港股通額外需求，如屆時滿足市值和總交易額的定量條件，預計亦有望近期納入港股通。速騰聚創昨日最高曾見79元，收市報60.75元，升45.9%；極兔收市升2.3%至8.35元。