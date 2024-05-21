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經濟
香港地產

Wetland系列本月16宗租賃 按月倍升

【明報專訊】傳統暑假租賃旺季快將來臨，租賃市場亦逐漸升溫。中原副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍Wetland系列Wetland Seasons Park及Wetland Seasons Bay，本月暫共錄約16宗租賃成交，較上月8宗升約1倍；平均實用呎租則約30元，按月變化不大。伍又稱，其中Wetland Seasons Park 3座高層B1室，實用414方呎兩房間隔，以月租1.25萬元租出，實用呎租30.2元。業主2020年6月以578.5萬元一手買入，租金回報約2.6厘。

由於「撤辣」後近月樓價有所回升，中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年3月反映租金回報的CRI回報率最新報3.1%，按月跌0.02個百分點，數字連升11個月後回軟，但仍為92個月次高。她又指出，早前租金因淡季維持高位，而樓價受惠政府「撤辣」由低位反彈，3月樓價升幅明顯大於租金升幅，令回報率輕微下降。3月份CRI Mass回報率為3.25%，按月跌0.01個百分點。CRI（中小型單位）回報率為3.22%，按月跌0.02個百分點。

CRI（大型單位）為2.48%，按月跌0.05個百分點。四區CRI Mass方面，港島回報率為3.11%，按月跌0.04個百分點。新界東及新界西分別為3.3%及3.25%，按月跌0.04及0.08個百分點。九龍不跌反升，為3.34%，按月升0.08個百分點，連升3個月。

[香港地產]

相關字詞﹕中原城市租金指數 楊明儀 租賃成交 Wetland Seasons Park Wetland Seasons Bay

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