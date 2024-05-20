智能平台助MPF投資管理

明報記者 袁國守

如何挑選MPF基金，視乎供款人的個人風險承受能力，大部分強積金受託人均在網上設置投資風險評估及退休儲蓄計算機等工具，協助MPF成員揀選合適的MPF基金類別。隨人工智能（AI）逐漸普及，有強積金受託人更進一步，如BCT銀聯集團早前推出AI顧問MARIO，結合AI技術和大數據分析，為該公司指定的強積金計劃成員，提供MPF投資組合參考方案。

可用電腦手機體驗 不收費

宏利近日亦推出類似的強積金智能顧問服務，冀為成員帶來更佳的管理強積金體驗。宏利香港及澳門退休業務部主管何精怡指出，根據該公司的強積金成員調查顯示，71%的成員表示在管理強積金投資時曾遇到問題，而多於一半的人（53%）表示在管理MPF組合缺乏充分的知識。因此，宏利設計了全新的智能顧問平台應對相關難處，成員可於電腦及手機裝置使用。該強積金智能顧問平台能提供互動的退休教育資訊，協助成員更深入地了解適合他們的個人需求和風險概况的投資組合配置；透過自助的數碼工具，成員可獲取資產類別和基金選項兩個層面的建議。

目前，該平台處於試行階段，為期4個月，直至今年8月31日，宏利特選的數碼化僱主客戶的MPF供款成員可率先體驗，成員可於電腦及手機裝置使用，而平台試行期間會根據用戶反應及意見，改善和提升該項數碼服務，最終的目標是全面開放給所有宏利強積金成員使用。宏利回應記者查問表示，該服務不設收費，獲邀成員將會透過電子郵件收到參與該項新服務試行的邀請，屆時登入宏利的網上平台，輸入電郵地址，回答3條有關強積金投資組合及帳戶管理的問題，便可選擇登入兩家強積金智能顧問的平台（AutoML及Syfe），獲取強積金資產類別組合，和強積金基金組合兩個選項的建議。

建議參考組合助成員投資

所說的AutoML，其演算方法由AI驅動，並提供參考組合的表現回測及建議資產類別下的基金列表；而Syfe的投資組合建議由機構級投資專家支援的演算法驅動，投資分析包括資產類別分配及建議基金的持股行業。宏利指出，兩家強積金智能顧問能根據成員的風險承受能力、個人投資目標、投資知識及財政狀况，建議參考投資組合，協助成員作出符合個人投資目標的決定。

以一名40歲女性MPF成員為例，假設MPF帳戶結餘介乎20萬至少於40萬元，參與MPF投資逾20年，過去3年曾投資於已發展市場股票基金，投資目標為收入和增長，並可忍受1年內15%至少於25%的投資波幅，強積金智能顧問AutoML便會歸類該名成員為進取型。根據AutoML的建議，該名MPF成員的資產類別組合如下（見圖）：混合資產（45%）、股票基金（21%）、債券基金（16%）及保證基金（18%）。

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[退休綢繆]