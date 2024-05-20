宏基資本大廈全層 近平手價放售

第一太平戴維斯指出，上述放售物業為觀塘海濱道宏基資本大廈9樓連4個私家車位，總建築面積約12,029方呎，以交吉形式出售。第一太平戴維斯投資部資深助理董事潘國能表示，物業享180度維港及郵輪碼頭海景，間隔方正實用，適合企業自用，是次物業叫價吸引，扣除4個私家車位後呎價僅約7500元。此外，現時該物業市值呎租約25元，預計租金回報約4厘。

資料顯示，原業主2012年以9000.8萬元一手購入上述物業，現放售價較12年前僅高出約20萬元或約0.2%。

4月工廈買賣登記額倍升

另美聯工商舖資料研究部指出，4月份工廈買賣登記量錄約148宗，按月上升約27.6%，金額約12.27億元，按月上升約106.3%。美聯工商董事陳偉志稱，由於過去數年本港受到疫情影響，工廈物業租售水平偏軟，變相為中小型企業提供入市良機，而觀塘區為本港電子產品零售商的熱門辦公所在地，一家電子產品銷售商早前合共以約1500萬元，購入鴻圖道44至46號世紀工商中心高層兩個單位，涉及面積4200方呎，呎價約3500元，相信觀塘區有力繼續吸引更多從事電子產品銷售企業進駐。