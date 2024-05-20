明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

宏基資本大廈全層 近平手價放售

【明報專訊】商廈物業售價較高位大幅回落，部分業主放售價，與10年前購入價水平相若。其中觀塘宏基資本大廈全層連4個車位，以呎價約7500元計、總價約9021萬元放售，僅較12年前購入價9001萬元高不足1%。

第一太平戴維斯指出，上述放售物業為觀塘海濱道宏基資本大廈9樓連4個私家車位，總建築面積約12,029方呎，以交吉形式出售。第一太平戴維斯投資部資深助理董事潘國能表示，物業享180度維港及郵輪碼頭海景，間隔方正實用，適合企業自用，是次物業叫價吸引，扣除4個私家車位後呎價僅約7500元。此外，現時該物業市值呎租約25元，預計租金回報約4厘。

資料顯示，原業主2012年以9000.8萬元一手購入上述物業，現放售價較12年前僅高出約20萬元或約0.2%。

4月工廈買賣登記額倍升

另美聯工商舖資料研究部指出，4月份工廈買賣登記量錄約148宗，按月上升約27.6%，金額約12.27億元，按月上升約106.3%。美聯工商董事陳偉志稱，由於過去數年本港受到疫情影響，工廈物業租售水平偏軟，變相為中小型企業提供入市良機，而觀塘區為本港電子產品零售商的熱門辦公所在地，一家電子產品銷售商早前合共以約1500萬元，購入鴻圖道44至46號世紀工商中心高層兩個單位，涉及面積4200方呎，呎價約3500元，相信觀塘區有力繼續吸引更多從事電子產品銷售企業進駐。

相關字詞﹕宏基資本大廈 商廈放售

上 / 下一篇新聞

打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂
打風開市擬延後實施 或最快年底推 消息：業界需時準備 當局不想風季出台免亂
股票買賣差價 港交所或分階段收窄
股票買賣差價 港交所或分階段收窄
港虛幣現貨ETF交投資產規模遠遜美
港虛幣現貨ETF交投資產規模遠遜美
宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才
宏利：港澳雙線發展 拓科技培訓人才
聯塑分拆易達雲籌3億 今起招股
聯塑分拆易達雲籌3億 今起招股
富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏
富達國際：宏觀環境利好 中美股市看俏
跟李顯龍學AI 可從3招入手
跟李顯龍學AI 可從3招入手
富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向
富達國際劉培乾上月測中內房政策轉向
博雷頓受惠國策 收入高增長
博雷頓受惠國策 收入高增長
COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場
COVA進軍澳門 擬續開新店 港開業30年 稱續為核心市場
New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店
New Era部署「收復失地」 計劃多區重開分店
法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運
法律界：夾份創業宜訂婚前協議 離婚或礙營運
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
電生理信號＋AI分析 快測藥物副作用
擁深科技 去年數度獲獎
擁深科技 去年數度獲獎
「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值
「靈活現金寶」風險低 助閒錢增值
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：候調整吸 港交所Call 24686
劉思明：候調整吸 港交所Call 24686
張兆聰：港股成交續旺 大勢仍安全
張兆聰：港股成交續旺 大勢仍安全
張兆聰：跟「股神」買安達保險
張兆聰：跟「股神」買安達保險
伍禮賢：騰訊音樂績佳 首次派息有驚喜
伍禮賢：騰訊音樂績佳 首次派息有驚喜
涂國彬：不變應萬變 金價待再創新高
涂國彬：不變應萬變 金價待再創新高
陳大為：散戶逼聯儲局「派福利」？
陳大為：散戶逼聯儲局「派福利」？
袁國守：單一主題基金忌大注
袁國守：單一主題基金忌大注
謝偉銓：負資產增 拖欠率仍低
謝偉銓：負資產增 拖欠率仍低
汽車「全保」包水浸 收費全面睇
汽車「全保」包水浸 收費全面睇
沈永年：管家服務提升業主居住體驗
沈永年：管家服務提升業主居住體驗
Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能
Dan McFetrich：AI融入工業軟件 推動創新增強功能
許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人
許健生：ChatGPT-4o：愈智能 愈像人
陳正犖：日圓短線未擺脫弱勢 關鍵支持留意149.3
陳正犖：日圓短線未擺脫弱勢 關鍵支持留意149.3
溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬
溫傑：健倍苗苗盈喜 業務前景具憧憬
袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸
袁國守：港股技術超買 宜候回調至10天線再吸
林少陽：內房政策全面轉向 利港股
林少陽：內房政策全面轉向 利港股
技術取勝：越秀房託升穿100天線
技術取勝：越秀房託升穿100天線
李聲揚：全球首富為何乏人關注？
李聲揚：全球首富為何乏人關注？
蔡金強：美政治需要 為7月減息鋪路
蔡金強：美政治需要 為7月減息鋪路
艾雲豪：體育俱樂部資產價格水漲船高
艾雲豪：體育俱樂部資產價格水漲船高
李順威：「基差交易」影響待觀察
李順威：「基差交易」影響待觀察
劉思明：港股隨時掉頭 非升浪結束
劉思明：港股隨時掉頭 非升浪結束
瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241
瑞銀亞洲：股價急彈 阿里牛58241
摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977
摩根大通亞洲：大市轉旺成交增 港交所牛56977
周顯：港交所輕視股民轉炒美股
周顯：港交所輕視股民轉炒美股
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
王弼：金銀價破頂 有機跑贏各大股市
曾淵滄：中央出手救 內房股可加碼買
曾淵滄：中央出手救 內房股可加碼買
湯文亮：內地房地產最大問題
湯文亮：內地房地產最大問題
陳永傑：美大行料今年減息一兩次
陳永傑：美大行料今年減息一兩次
廖偉強：地產市場中的「流量密碼」
廖偉強：地產市場中的「流量密碼」
布少明：專才添動力 港樓租買看升
布少明：專才添動力 港樓租買看升
馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增
馬泰陽：「撤辣」穩信心 物業交投增
「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力
「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力
御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成
御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成
金朝陽攻迷你倉 6年開42分店
金朝陽攻迷你倉 6年開42分店
海外專才2.4萬租珀麗灣3房戶
海外專才2.4萬租珀麗灣3房戶
ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風
ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風
新盤搶客 將廣半月未開齋
新盤搶客 將廣半月未開齋
智能平台助MPF投資管理
智能平台助MPF投資管理