金朝陽攻迷你倉 6年開42分店

至尊迷你倉營運總監盧駿威表示，至尊迷你倉開業至今，分店數目已增至42間，當中最多分店位於新界區，佔26間，港島區則有10間，餘下則設於九龍區，以建築面積計，總樓面約30萬方呎，而可出租樓面則約為12萬方呎，現時出租率接近八成。金朝陽企業傳訊部總經理楊詠娟則補充，該迷你倉公司過去18個月已增加7間分店，包括今年新增的新蒲崗及油塘分店，而短期內則會在大埔及葵涌新增分店。

約三分一為自置物業

盧駿威續稱，目前旗下分店中約有三分一為自置物業，未來集團亦會計劃再購入工廈單位作迷你倉，以提高自置物業比例。他又稱，集團選址開設迷你倉，除考慮地點、空間等基本因素外，亦會考慮相關大廈是否容許客戶24小時出入，以及消防因素等，面積一般要求5000方呎以上。

天后16呎小型倉月租千元

收費方面，盧駿威稱，因應不同地區，迷你倉租金亦有較大差別，以最受歡迎、面積約16方呎的小型倉為例，天后分店月租約1000元，而屯門、青衣、葵涌等地區，月租則約500元水平。他又指出，迷你倉租戶過往以家庭客為主，他們主要放置換季衣物、收藏品居多，但近年商業客戶比例亦有上升，他們主要擺放文件等，亦有工程行業租戶，租用較大面積的大型倉擺放用品。

「至尊迷你箱One Box」月費20元起

另外，該公司今年首季亦推出至尊迷你箱服務，用戶只需透過電話，便可由該公司自置車隊安排把膠箱送到指定地址，及後再送到中央倉儲存。楊詠娟稱，相對其他公司一般需72小時安排收送，該公司一般則在48小時內便可完成，最快6小時。每個迷你箱太小，相約於兩個A4紙箱，每月租金連同收送服務為20元，若用戶需要較多次數的收送，月費則為49元。

楊詠娟又稱，集團自2017年起買入首個工業物業，至今發展中的工業項目已經超過20個，涉超過8億元，集團認為工廈項目仍然低水，未來仍有升值潛力，故未來集團亦會積極投資工廈物業。至於今年下半年，集團將主要推售葵涌工作間項目iCITY 2期。